La Gomera alberga los talleres de guion de IsLABentura Canarias

La Gomera se ha convertido esta semana en la sede de formación de IsLABentura Canarias, el laboratorio de guion impulsado por el Gobierno autonómico, que actualmente desarrolla su quinta edición. La iniciativa, creada a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y Canary Islands Film, colabora en esta etapa con el Cabildo gomero y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey para el desarrollo de un amplio programa de talleres dirigidos tanto a los guionistas seleccionados en esta edición como a otros cineastas locales interesados en adquirir competencias.
CUATRO JORNADAS
Durante cuatro jornadas, guionistas, escritores y otros profesionales isleños del mundo audiovisual han compartido espacio y aprendizaje junto a los 16 protaguionistas -el apodo que reciben los participantes del laboratorio- escogidos por IsLABentura Canarias para desarrollar sus proyectos de largometraje, serie y animación basados en el Archipiélago.
El programa formativo se ha diseñado para dar respuesta a diversos retos y dilemas del oficio de guionista. El alumnado ha contado con docentes de amplia trayectoria para abordar cuestiones como la creación de personajes o las etapas de la escritura, la presentación de proyectos y las condiciones del convenio de guionistas.
En paralelo al trabajo de aprendizaje que se vive en La Gomera, IsLABentura Canarias celebra estos días uno de sus grandes hitos, a raíz del comienzo del rodaje de la película La Cathédrale, una historia nacida y desarrollada dentro del laboratorio. Este thriller psicológico, escrito y dirigido por el cineasta tinerfeño Eduardo Cubillo, cuenta con la producción de Inefable Productions (ISII Group) y se está rodando entre Gran Canaria y Tenerife.
IsLABentura Canarias es una iniciativa de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, a través del ICDC, que cuenta con la colaboración de Proexca y los siete cabildos. En los premios y reconocimientos finales colaboran DAMA Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Movistar+, Canary Islands International Film Market, Fundación Algo en Común (Colombia), CIMA Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, Music Library & SFX, y Laboratorio Audiovisual. Otros colaboradores son el Clúster Audiovisual de Canarias, el Clúster Canario de la Música y la Federación Iberoamericana de Productoras de Cine y Audiovisual.