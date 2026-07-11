La Laguna ofrece ‘Golden Piano Stories’, un nuevo estreno absoluto en el marco de Fimucité

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), colabora un año más con el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), que hoy sábado (20.00 horas) inicia la programación musical de su vigésima edición con el estreno mundial de Golden Piano Stories. El concierto, en el Teatro Leal, está protagonizado por el pianista y compositor polaco Aleksander Debicz.
El recital recorre algunas de las bandas sonoras más reconocidas de la historia del cine, desde clásicos como Éxodo, Recuerda o Mary Poppins hasta films más recientes, como La forma del agua, The Brutalist o Pecadores, ganadora este año del Óscar en ese apartado. Debicz ha preparado una selección de arreglos exclusivos que se presentan al público por primera vez.
“Para la ciudad es un privilegio que el Teatro Leal vuelva a formar parte del festival -señaló el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez-, acogiendo el concierto que lo abre. Fimucité ha sabido situar a Tenerife y a nuestra ciudad en el mapa internacional de la música para el cine”.
CALIDAD ARTÍSTICA
El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, señaló que este concierto “representa el tipo de programación cultural por la que apostamos en La Laguna, propuestas de gran calidad artística, abiertas a todos los públicos y capaces de convertir espacios como el Teatro Leal en punto de encuentro para la cultura internacional”.
“Estamos felices de celebrar el concierto de apertura, una vez más, en el Teatro Leal”, subrayó el compositor y director de orquesta Diego Navarro, al frente del festival. “Golden Piano Stories es una producción de Fimucité. Vamos a poder disfrutar de uno de los mejores pianistas polacos de su generación: Alexander Debitcz. Este recital tenía que estar a la altura de nuestro aniversario”, añadió.
“Este concierto supone un reto y un desafío como pianista y compositor -comentó Debitcz-, ya que interpreto mis propias versiones de estas partituras”. Asimismo, explicó que el programa plantea desafíos, especialmente al adaptar al piano clásicos como Mary Poppins. De igual modo, las bandas sonoras más contemporáneas presentan la complejidad de que incorporan nuevas tecnologías y transcripciones que no fueron escritas para este instrumento.
Aleksander Debicz es uno de los músicos más versátiles e innovadores de Polonia y creador del denominado estilo clásico cinematográfico, que fusiona música clásica, narrativa audiovisual e improvisación. A lo largo de su trayectoria ha publicado siete discos con Warner Classics, ha sido nominado en cinco ocasiones a los premios Fryderyk y desarrolla una intensa actividad internacional.
El concierto de hoy se inscribe en la programación especial con la que Fimucité celebra 20 años de trayectoria, consolidado como el festival de música de cine más veterano del mundo.
Tras La Laguna, el festival continúa en el Auditorio de Tenerife con el estreno en España de John Williams Reimagined, el 16 de julio; Star Wars: A New Hope in Concert, los días 17 y 18, con la proyección de la película acompañada de la música en directo de la Sinfónica de Tenerife, dirigida por Eímear Noone, y la clausura con la Fimucité 20 Red Carpet Gala, el 19.
Del 14 al 16 de julio se celebra la Fimucité Film Scoring Academy en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Este espacio formativo gratuito reúne a compositores y profesionales del audiovisual en clases magistrales y encuentros abiertos al público, con la presencia de personalidades como Craig Stuart Garfinkle, John Corigliano y Stephen Warbeck.