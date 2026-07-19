La mayor reparación naval en seco de Canarias se perfila en Tenerife

La reparación naval en Canarias está a las puertas de un hito histórico. El buque tanque Prestigious WD, de clase Panamax y 223 metros de eslora, ya se encuentra atracado en las instalaciones de Tenerife Shipyards, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde ha comenzado una campaña de inspección y mantenimiento que podría culminar con la mayor operación de reparación en seco realizada hasta ahora en el Archipiélago.
La posibilidad de que el petrolero sea varado en el nuevo dique flotante del astillero depende de la autorización definitiva de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para la entrada en servicio de esta infraestructura. Si recibe el visto bueno, el Prestigious WD será el primer buque de dimensiones Panamax que entre en dique seco en Canarias.
Mientras se resuelve ese trámite, los equipos de Tenerife Shipyards ya ejecutan los trabajos de la denominada Special Periodic Survey (SPS), la inspección periódica obligatoria que deben superar este tipo de embarcaciones para mantener su certificación. Estas labores incluyen revisiones técnicas, pruebas de sistemas y mantenimiento preventivo que pueden realizarse con el buque atracado.
Impacto económico y empleo
La operación más compleja llegará si finalmente se autoriza la utilización del dique flotante. En ese caso, el casco será extraído completamente del agua para acometer la limpieza, el tratamiento de pintura marina y la revisión de la hélice, el timón y las válvulas de fondo, tareas imposibles de ejecutar con la embarcación a flote.
Tenerife Shipyards estima que los trabajos movilizarían de forma simultánea a unos 300 profesionales especializados, entre mecánicos navales, caldereros, soldadores homologados, electricistas, técnicos hidráulicos, especialistas en tratamientos anticorrosión, personal de logística portuaria e inspectores de seguridad, entre otros. La operación tendría además un efecto tractor sobre numerosas empresas auxiliares dedicadas al suministro de materiales, transporte, certificación técnica, alojamiento y restauración, al retener en la economía local la inversión realizada por el armador internacional.
El consejero delegado de Hidramar Group, Jonathan Pérez, sostiene que este proyecto demuestra que Canarias dispone del talento y la capacidad técnica necesarios para competir en la reparación de grandes buques comerciales y consolidarse como un referente industrial en el Atlántico Medio. Hasta ahora, las embarcaciones que necesitaban inspecciones reglamentarias en seco durante sus rutas por esta zona debían desviarse hacia puertos del sur de la Península o del norte de África. La entrada en funcionamiento del nuevo dique flotante permitiría realizar estas operaciones en Tenerife, reduciendo costes, tiempos de inactividad y desvíos para las navieras.
La empresa confía en que la autorización administrativa llegue en las próximas semanas. De producirse, el Prestigious WD, identificado con el número IMO 9257498 y diseñado para el transporte de crudo y productos petrolíferos, protagonizará una operación sin precedentes.