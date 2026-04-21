Llega a Tenerife el colosal dique flotante de 22.000 toneladas para la reparación de barcos

El dique flotante Hidramar Ultra 22000 ya está en Tenerife. Se trata de un colosal muelle flotante de última generación diseñado para redefinir los estándares de la industria, con lo que se amplía drásticamente la capacidad de reparación de buques en el Archipiélago para ofrecer a los armadores soluciones más rápidas, seguras y eficientes.
El Hidramar Ultra 22000 ha sido construido con las especificaciones más rigurosas para abordar los desafíos de la flota moderna. Entre sus características clave destaca una capacidad de elevación superior a la media, ya que alcanza las 22.000 toneladas, optimizada para manejar buques con alta concentración de peso y para facilitar el mantenimiento en alta altura mediante telescopios especializados. Incorpora un sistema de estabilidad longitudinal mejorado, con módulos de control redundantes y operación automatizada, lo que reduce drásticamente los tiempos necesarios para la alineación y el acoplamiento seguro de los buques. Dispone, asimismo, de una infraestructura de servicio totalmente integrada.
El Hidramar Ultra 22000, será crucial para mantener la alta disponibilidad de las flotas globales que utilizan Canarias como punto estratégico de tránsito.