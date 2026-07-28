La Orotava busca más aparcamientos y pone el foco en el polideportivo del Camino de Chasna

El Ayuntamiento de La Orotava estudia la posibilidad de convertir el polideportivo del Camino de Chasna en un aparcamiento debido a que la ubicación de esta infraestructura es estratégica y ayudaría a paliar el déficit existente. Al mismo tiempo, se buscan alternativas para el espacio deportivo en el marco del proyecto integral de remodelación de la TF-21.
Así lo trasladó ayer en el pleno municipal el concejal de Ordenación y Planificación del Territorio, Narciso Pérez, ante la propuesta del grupo Socialista de crear zonas de aparcamiento en el barrio. El edil precisó que esta fue una de las principales demandas expuestas en las reuniones de participación que se han llevado a cabo con los vecinos afectados, las asociaciones y el equipo redactor de la TF-21.
Añadió que el Cabildo de Tenerife “está a punto” de adjudicar la remodelación del actual proyecto para adaptarlo a las necesidades de la población y eso conllevará nuevas reuniones de trabajo. Por este motivo, propuso dejar sobre la mesa la iniciativa “y con los datos que se vayan aportando buscar la mejor solución para el barrio” en la comisión correspondiente.
La portavoz del PSOE, María Jesús Alonso, aceptó la propuesta y subrayó que “es importante que los vecinos sepan que hay una alternativa y que se va a contar con ellos”.
Esta fue una de las cuatro mociones presentadas ayer por los grupos de la oposición, de las cuales solo una fue rechazada. En concreto, la propuesta de Asamblea por La Orotava de elaborar un estudio económico para la rehabilitación de las viviendas del Paseo
Domínguez Alfonso. Las otras dos, también del mismo grupo, consistieron en la implantación de un aparcamiento provisional en los terrenos anexos al cementerio municipal y la transformación del modelo de elección de la reina de las Fiestas del Corpus Christi y San Isidro Labrador. Esta última se elevará a la Comisión Mixta de las Fiestas para su posterior debate.
Uno de los asuntos abordados ayer fue el control de plagas en distintos puntos del municipio debido a las numerosas quejas vecinales. Fue el portavoz del PP, Ildefonso González, quien preguntó al grupo de gobierno por las actuaciones concretas que ha llevado a cabo el Ayuntamiento para combatir la proliferación de ratas y cucarachas, pulgas y otros insectos en calles, parques y espacios públicos.
El portavoz del Gobierno, Felipe David Benítez, precisó que “se viene trabajando desde hace muchos años en el control de plagas y tiene un servicio concreto permanente que se está licitando de nuevo, no lo hace a través de campañas”.
También apuntó a “las conductas incívicas”, una respuesta que criticó el concejal popular. “CC se quita responsabilidades y señala a los vecinos” al afirmar que “la presencia de ratas responde, en gran medida, a que parte de la ciudadanía deposita las bolsas de basura fuera de los contenedores”, sostuvo.