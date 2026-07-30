La televisión será gratis para todos los pacientes de La Candelaria a partir de 2027

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informo ayer que en el segundo trimestre de 2027 será gratuito el servicio de televisión en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para todos los pacientes en condiciones de mayor equidad y mayor accesibilidad.
La previsión de la dirección general del SCS es que cuando finalicen los 10 años de concesión administrativa, comenzó el 30 de noviembre de 2016, -prorrogable por cinco adicionales, además de una prórroga extraordinaria de otros 12 meses- se impulse una reversión de la prestación orientada a que el acceso a la televisión pueda realizarse de forma gratuita por todos los pacientes.
Para ello recordó que se tiene que llevar a cabo “la devolución de las instalaciones y los elementos que componen el servicio” conforme a lo que está previsto en el propio régimen de la concesión administrativa, de manera que el centro pueda recuperar así su disponibilidad. Según informó la gerencia del hospital, se utilizará el tiempo estrictamente necesario de prórroga, “unos 4 meses aproximadamente, para llevar a cabo esta reversión y adjudicar un nuevo expediente de contratación basado en la gratuidad del servicio para los pacientes”.
Actualmente existen 780 televisiones propiedad de la empresa adjudicataria, de los cuales 627 son de pago a razón de una tarifa de 3,80 euros al día, y 153 aparatos ubicados en el Hospital del Sur, el Hospital de Ofra y el Edificio Asistencial Polivalente, ya son gratuitos.
Virus sincitial
Esther Monzón adelantó que este otoño se comenzará a inmunizar frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a los mayores de 70 años residentes en centros sociosanitarios y a personas institucionalizadas de menor edad con enfermedades respiratorias o cardíacas graves. Se extenderá también a pacientes no institucionalizados con cánceres hematológicos y a personas sometidas a trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos.
La consejera valoró los resultados de la administración de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal para lactantes destinado a prevenir la infección por VRS, una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía, y que provoca complicaciones graves en mayores.
Por último, la consejera remitió a Función Pública la decisión de abonar la parte pendiente de la paga extra de los sanitarios -que dura 15 años-, ya que no es competente.
Defendió el “compromiso” de su Consejería, que cada año aumenta el presupuesto. Solo en 2026 la cuantía destinada a personal se elevó a 2.615 millones de euros, un 7% más, lo que permitió afrontar el aumento retributivo del 1,5%. Además destacó la contratación de personal, la estabilización de casi 7.700 plazas de personal fijo.