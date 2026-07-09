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Piden televisión gratis para los hospitalizados en La Candelaria: pagan 3,80 euros al día

Una situación discriminatoria que supone una mercantilización lucrativa de un servicio hospitalario público
Herida tras caer con su moto en La Laguna
Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. DA
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Intersindical Canaria pidió una vez más que el acceso de los pacientes hospitalizados a la programación televisiva sea gratuito, una situación discriminatoria que supone una mercantilización lucrativa de un servicio hospitalario público, y relevante cuando la televisión supone el único medio de entretenimiento para unos pacientes con limitaciones de comunicación y movilidad, muchos de ellos en situación de extrema precariedad económica.

Para que un paciente pueda ver la televisión en el Hospital de La Candelaria tiene que desembolsar 3,80 euros diarios, una cuestión que no es baladí y constituye un sistema recaudatorio injustificado que satisface el lucro de terceros, aprovechando la obligada estancia de las personas debido a la enfermedad y de su vulnerabilidad.

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Por su parte, en el Hospital de la Palma muchos pacientes traen el aparato de su casa debido a que una considerable parte están averiados, y no existe un servicio de sustitución o mantenimiento.

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