Las enfermeras de Canarias hacen las maletas: 108 piden trabajar en el extranjero

Un total de 108 enfermeras de Canarias solicitaron el certificado de buena conducta para trabajar en el extranjero durante el año 2025. Este dato sitúa al Archipiélago como la quinta comunidad autónoma con mayor volumen de peticiones del documento imprescindible para ejercer fuera de España, según las estadísticas oficiales publicadas este miércoles por el Consejo General de Enfermería.
La cifra constata el incremento de la fuga de profesionales sanitarios en las Islas, en un contexto nacional donde las solicitudes para emigrar aumentaron casi un 20% en solo un año. El órgano colegial califica la situación actual del Sistema Nacional de Salud (SNS) de “momento crítico” debido a la pérdida continuada de personal cualificado.
Por qué se marchan las enfermeras de Canarias
El balance anual de 2025 refleja que 1.356 profesionales de la enfermería pidieron el certificado en toda España, frente a los 1.134 registrados el año anterior. Los destinos internacionales más demandados para emigrar son Noruega, Estados Unidos, Suiza e Irlanda.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, atribuye esta marcha masiva a la precariedad del mercado laboral español. El portavoz denuncia que las administraciones públicas desperdician el talento que forman las universidades debido a la falta de incentivos estables.
“Contratos temporales, inestabilidad y sobrecarga de trabajo diario son las grandes losas a las que se enfrenta actualmente el sistema en este sentido. No podemos permitirnos tener profesionales con una de las mejores formaciones del mundo y luego no hacer políticas reales para que quieran trabajar aquí”, afirma Pérez Raya.
Las comunidades con mayor fuga de personal sanitario
El desglose por comunidades autónomas sitúa a Cataluña a la cabeza de la emigración sanitaria con 271 solicitudes tramitadas. Le siguen la Comunidad de Madrid con 225, la Comunitad Valenciana con 217 y Andalucía con 149 peticiones. Canarias ocupa la quinta posición del país con las 108 solicitudes mencionadas, superando a regiones como el País Vasco (73) o las Islas Baleares (48).
Para frenar este problema a corto y medio plazo, la organización colegial exige al Ministerio de Sanidad y a las diferentes consejerías autonómicas, incluida la de Canarias, la convocatoria urgente de mesas de trabajo. Entre las demandas principales destacan la eliminación de la temporalidad estructural, la oferta de contratos estables y el reconocimiento efectivo de la categoría profesional correspondiente.