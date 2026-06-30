Ya es oficial: Canarias sumará 20 enfermeras escolares el próximo curso

La consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón, se ha comprometido este martes a seguir ampliando de forma progresiva la red de enfermería escolar en las islas y ha avanzado la incorporación una veintena de nuevas profesionales el próximo curso, en función de criterios técnicos, disponibilidad presupuestaria y existencia de personal suficiente.
Durante una comisión parlamentaria, Monzón ha explicado que el programa conjunto entre las consejerías de Sanidad y Educación cuenta actualmente con 23 enfermeras escolares que prestan servicio en 63 centros públicos de todas las islas, con una media de 800 alumnos por profesional.
La consejera ha asegurado que el proyecto, iniciado como experiencia piloto en el curso 2022-2023, ha demostrado su utilidad y eficacia, hasta el punto de que más del 90 % de las incidencias sanitarias se resuelven en los propios centros educativos, lo que evita derivaciones innecesarias, reduce el absentismo escolar y optimiza recursos del sistema sanitario, según ha dicho.
Asimismo, ha indicado que durante el último curso las enfermeras escolares realizaron unas 2.500 acciones educativas que alcanzaron a más de 20.000 alumnos y cerca de 3.000 docentes, familias y trabajadores no docentes, dentro de una estrategia centrada en la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables, si bien esta línea no sustituye las acciones en atención primaria y la sanidad pública.
Monzón ha recalcado que el objetivo es consolidar y fortalecer el programa y ha defendido que la prevención y la educación para la salud constituyen una de las líneas estratégicas del nuevo Plan de Salud de Canarias.
Por su parte, el diputado de Vox que había formulado la pregunta, Javier Nieto, ha demandado una mayor coordinación entre Sanidad y Educación para extender esta figura a los centros educativos y ha defendido que la enfermería del futuro debe orientarse hacia la prevención, la promoción de la salud comunitaria y la atención a la cronicidad.
También ha sostenido que la presencia de profesionales sanitarios en los colegios permitiría atender incidencias menores y ofrecer mayor seguridad jurídica y asistencial al profesorado.
Servicio de pediatría en Haría
También durante la comisión, y en respuesta a una pregunta del diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo, la consejera ha descartado por el momento implantar un servicio específico de pediatría en la zona básica de salud de Haría, en Lanzarote, y ha defendido que la atención a los 423 menores del municipio está plenamente garantizada mediante los equipos de Costa Teguise, Teguise y Arrecife.
Monzón ha argumentado que el déficit nacional de pediatras obliga a priorizar los recursos disponibles y ha señalado que la actividad pediátrica hospitalaria en la isla ha aumentado un 26 % entre 2023 y 2025, lo que hace también necesario reforzar el Hospital Molina Orosa.
Ha recordado asimismo la puesta en marcha de nuevas consultas especializadas en el consultorio de Mala, en Haría, que han evitado más de 1.500 desplazamientos de pacientes al hospital.
Sin embargo, Caraballo ha insistido en que las familias del norte de Lanzarote siguen teniendo que recorrer decenas de kilómetros para acudir al pediatra y ha defendido que Haría continúa siendo uno de los municipios más olvidados en materia sanitaria, junto a otras reivindicaciones como la implantación de una ambulancia sanitarizada.
En su respuesta, Monzón ha apuntado que los tiempos de desplazamiento hasta las consultas pediátricas de referencia son asumibles, al señalar que el trayecto en coche desde Haría hasta Costa Teguise ronda los 18 minutos, hasta Teguise unos 20 y hasta Arrecife alrededor de media hora, por lo que la organización actual permite garantizar la atención infantil con criterios de eficiencia y disponibilidad de profesionales.
Transporte sanitario no urgente en La Palma
Asimismo, el diputado del PSOE Jorge Tomás González ha preguntado respecto al transporte sanitario no urgente en La Palma, sobre el que Monzón ha reconocido las dificultades derivadas del incremento de la actividad asistencial y de las alteraciones viarias ocasionadas por la erupción volcánica y diversas obras.
Sin embargo, la consejera ha defendido la idoneidad de las medidas adoptadas para optimizar rutas y priorizar los casos clínicamente más sensibles.
La consejera ha avanzado que el nuevo pliego del transporte sanitario terrestre que está preparando la Consejería elevará de 11 a 17 el número de ambulancias en la isla, un incremento superior al 50 %, con dos unidades operativas las 24 horas y un refuerzo específico en el Valle de Aridane, la comarca noroeste y el norte palmero.
El diputado socialista Jorge Tomás González ha denunciado en su turno los retrasos que sufren numerosos pacientes para llegar a consultas y tratamientos, y ha reclamado abrir un debate sobre la recuperación de la gestión directa del servicio, al considerar que el actual modelo dificulta el acceso efectivo y digno a la atención sanitaria en la isla
A ello, Monzón le ha respondido que quien ideó y licitó el actual modelo de transporte sanitario no urgente fue el anterior Gobierno, liderado por el PSOE.