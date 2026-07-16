Lloyd Kaufman, Barbara Crampton y Lone Fleming navegan hacia Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera desvela tres nuevos invitados para su décima edición, que se celebra del 6 al 15 de noviembre: Lloyd Kaufman, el legendario fundador de la productora de cine de serie B Troma Entertainment; la musa del terror Barbara Crampton, en el 40º aniversario de su película Re-Sonator (From Beyond), y Lone Fleming (La noche del terror ciego), protagonista de clásicos del fantaterror español. El mítico director de El vengador tóxico y las dos actrices serán reconocidos con el Premio Leyenda del Fantástico y participarán en encuentros con el público para celebrar su cine.
El anuncio tuvo lugar durante la iniciativa prefestival celebrada en Multicines Tenerife alrededor de la proyección de La princesa prometida, con el aforo completo. Además, la organización confirmó también la presencia de Lily Hayes Kaufman, directora y actriz estadounidense, que visitará Tenerife como invitada de esta décima edición para presentar su documental Ocuppy Cannes, en el que narra el último viaje al festival internacional de su padre, Lloyd Kaufman, y su equipo, revelando el choque entre la creatividad independiente y la maquinaria corporativa del cine.
CANNES
Estas nuevas confirmaciones se unen a la primera ronda de nombres presentada en mayo en el Fantastic Pavilion del Marché du Film del Festival de Cannes, donde Isla Calavera adelantó la visita de las estrellas internacionales Tom Berenger, Joanna Cassidy y Christopher Lambert.
Lloyd Kaufman (Nueva York, 1945) es uno de los grandes nombres del cine independiente y una figura clave del cine de culto internacional. Cofundador de Troma Entertainment junto a Michael Herz, posee una extensa carrera como director, productor, guionista y actor, marcada por una mirada irreverente, provocadora y de bajo presupuesto que convirtió films como El vengador tóxico y Tromeo y Julieta en referentes del fantástico y el trash. Kaufman es una voz activa en defensa de la creación independiente y la libertad artística.
Barbara Crampton (Levittown, Nueva York, 1958) es uno de los rostros más queridos del terror y la fantasía de los 80. Su nombre quedó ligado a títulos como Re-Animator, Re-Sonator y Puppet Master, que la sitúa como una de las grandes musas del género. Ha mantenido una sólida trayectoria en cine y televisión, con títulos recientes como The Last Stop in Yuma County y Every heavy thing.
FANTATERROR
Lone Fleming (Aarhus, Dinamarca, 1945) es una actriz, directora, productora y guionista hispanodanesa vinculada al fantaterror español. Su proyección llegó con clásicos como La noche del terror ciego, El ataque de los muertos sin ojos y La endemoniada, que la convirtieron en un icono del fantástico de los 70 en nuestro país. Residente en España desde 1969, ha seguido vinculada al audiovisual desde distintos frentes, incluida la producción y la dirección.