Mauro Herce ofrece esta semana una clase magistral de dirección de fotografía

La recién inaugurada Escuela de Cine Fuera de Campo de Santa Cruz de Tenerife acoge este miércoles, 29 de julio, una clase magistral del director de fotografía Mauro Herce, ganador de dos Premios Goya por Sirat y O que arde. La sesión, que podrá seguirse presencialmente en la sede de la Escuela -calle Pintor Martín González, 5-, de 16.00 a 19.00 horas, o de forma online, abordará los procesos creativos y las herramientas que permiten construir el lenguaje visual de una película. Las inscripciones continúan abiertas en el sitio web www.programadecine.com. Las plazas son limitadas.
Mauro Herce es uno de los directores de fotografía más importantes de España. En 2026 recibió el premio a la mejor dirección de fotografía de los European Film Awards por Sirat, trabajo por el que también fue incluido en la shortlist de los Premios Óscar en la categoría de mejor dirección de fotografía. Ha colaborado con destacados cineastas contemporáneos como Oliver Laxe, Lisandro Alonso, Théo Court, Lois Patiño y Manuel Muñoz Rivas. En 2024 fue responsable de la fotografía de La Lucha, dirigida por el cineasta canario Jose Alayón y producida por El Viaje Films. Su trayectoria incluye asimismo la dirección de Dead Slow Ahead, Premio Especial del Jurado en el Festival de Locarno y Premio Feroz al mejor documental.
Durante el encuentro, Herce profundizará en la relación entre dirección y dirección de fotografía, las metodologías de comunicación entre ambos departamentos y la influencia del diseño de producción, la planificación y la puesta en escena en la creación del universo visual de cada película. La clase magistral está dirigida a cineastas y estudiantes de cine, profesionales del departamento de fotografía y arte, así como a cualquier persona interesada en los procesos creativos cinematográficos. Se ofrecen descuentos en la matrícula para el alumnado del Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica (IFIC) y los miembros de Docma, el Clúster Audiovisual de Canarias, La Palma Film Commission y Tenerife Film Commission.