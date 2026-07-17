Muere un hombre de 60 años tras ser rescatado del mar en una playa de Fuerteventura

Un hombre de unos 60 años ha fallecido este viernes tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Corralejo Viejo, dentro del municipio de La Oliva, en la Isla de Fuerteventura. El suceso movilizó a un amplio dispositivo de emergencias que incluyó un helicóptero medicalizado, aunque las maniobras de reanimación no dieron resultado.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 14:40 horas de este viernes, 17 de julio de 2026.
Los alertantes comunicaron que la víctima había sido sacada del agua y que se encontraba inconsciente, por lo que el centro de control activó de forma inmediata los recursos de rescate y asistencia sanitaria.
Intentos de reanimación sin éxito en la arena
Los primeros en intervenir fueron los miembros del Servicio de Socorrismo de la playa de Corralejo Viejo. De forma inmediata, se sumaron al operativo el médico y el enfermero del Centro de Salud de Corralejo, junto al personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al lugar una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.
Pese a los esfuerzos conjuntos de los socorristas y del personal sanitario, quienes practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas durante varios minutos, no fue posible revertir la parada y se terminó confirmando el fallecimiento del varón.
En el despliegue de seguridad y emergencias también participaron los Bomberos de La Oliva, efectivos de Protección Civil, la Policía Local y agentes de la Guardia Civil, cuerpo policial que se ha hecho cargo de instruir las diligencias judiciales correspondientes para el levantamiento del cadáver.