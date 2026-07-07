Muere un hombre ahogado en la orilla de una playa en Canarias

Un hombre ha fallecido este martes tras sufrir un ahogamiento en Playa Blanca, en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.
Los hechos ocurrieron a las 15.37 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un hombre con signos de ahogamiento precisaba asistencia sanitaria en la orilla de la citada playa.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además del Servicio de Salvamento en Playas de Puerto del Rosario, Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.
A su llegada, el personal del SUC comprobó que el afectado, que había sido trasladado hasta la orilla en una embarcación tipo zódiac, se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque no lograron revertir la situación y finalmente confirmaron su fallecimiento.
La Policía Local, el personal del Servicio de Salvamento en Playas y los Bomberos de Puerto del Rosario colaboraron en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.
Por su parte, la Policía Nacional se hizo cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes.