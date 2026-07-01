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Muere Victor Willis, el policía de ‘YMCA’ y líder de Village People

Cantante principal del grupo y coautor de éxitos como 'YMCA', 'Go West' o 'In The Navy'
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Victor Willis, líder del grupo de música Village People, ha muerto a los 74 años. Fue la propia banda, en su página oficial de Facebook, la que confirmó el fallecimiento de Willis, cantante principal del grupo y coautor de éxitos como ‘YMCA’, ‘Go West’ o ‘In The Navy’.

“Estamos profundamente tristes anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People. Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una enfermedad breve pero agresiva. Rogamos privacidad”, señala el comunicado.

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Nacido en Texas en 1951, Willis fue miembro fundador y vocalista principal de Village People. Tras ser partícipe del despegue de la banda al abrigo de éxitos como YMCA, Go West o In The Navy, Willis dejó la banda en 1983, pero continuó haciendo música y regresó en 2017 tras años de batallas legales por los derechos de autor.

En los últimos años, Village People ha atraído la atención debido a Donald Trump y su famoso baile de YMCA. La banda es una de las favoritas del actual presidente de Estados Unidos. Inicialmente, Willis exigió que Trump no utilizara la música de Village People, pero luego cambió de opinión, y la banda actuó en el baile inaugural de Turning Point USA para celebrar su segunda investidura el pasado año.

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