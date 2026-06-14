Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en un accidente entre dos helicópteros

Un grave accidente aéreo entre dos helicópteros registrado este domingo por la mañana en Río de Janeiro se ha saldado con la muerte de seis personas. Entre las víctimas figuran el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi; el cantante Oliver Tree; el director de vídeos musicales Lucas Vignale; y el brasileño Lucas Brito Chaves.
El siniestro se produjo a las 8.59 horas, hora local —13.59 en horario peninsular español—, cuando las dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo. En una de ellas viajaban cinco personas, mientras que la otra estaba ocupada únicamente por el piloto. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en un aparcamiento privado y se incendió.
Las llamas afectaron también a una veintena de coches eléctricos estacionados en la zona, aunque finalmente el fuego pudo ser controlado por los bomberos.
Según explicó el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ambos pilotos contaban con “mucha experiencia” y trabajaban como instructores de aviación. Las causas del accidente están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, Cenipa, dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña.
Gaspi, el streamer argentino que compartió contenido con Ibai
Gaspar Prim Díaz, Gaspi, era un popular y polémico streamer argentino de 23 años que había ganado notoriedad en redes sociales por su particular estilo de humor. Buena parte de su fama procedía de sus vídeos de “acoso callejero”, en los que realizaba entrevistas informales y bromas en la vía pública con el objetivo de generar situaciones incómodas.
Recientemente, Gaspi había grabado uno de estos contenidos junto al streamer español Ibai Llanos. Además, Ibai lo invitó a participar en la Velada del Año 5, celebrada en Sevilla, donde se enfrentó al creador de contenido Perxitaa. Aunque perdió el combate, su actuación fue destacada por ofrecer una pelea muy competida.
Oliver Tree, conocido por ‘Life Goes On’
Entre los nombres incluidos en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves también figura Oliver Tree Nickell, artista estadounidense de 32 años. El cantante se encontraba en Brasil dentro de su gira internacional.
El intérprete de temas como Life Goes On y Miss You había ofrecido una semana antes un multitudinario concierto en São Paulo y tenía previsto viajar próximamente a Europa para continuar con su gira, con actuaciones programadas en Madrid y Barcelona.
Oliver Tree, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, había publicado este fin de semana un vídeo en Instagram junto a Thiago Alcântara, influencer de Río de Janeiro, en el que aparecía con una camiseta de la selección brasileña con su nombre estampado en la espalda.