Una mujer herida tras la salida de vía del vehículo en el que circulaba en Tenerife

Una mujer de 50 años resultó herida de carácter moderado la tarde de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en Tenerife. El incidente consistió en la salida de vía del vehículo en el que circulaba por la carretera TF-245, a la altura del punto kilométrico 1, dentro del municipio de Arafo. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:20 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias.
Fue la Guardia Civil la que dio la voz de alarma al centro de emergencias tras localizar el vehículo accidentado. De inmediato, el 112 activó los recursos de seguridad y emergencias necesarios en la zona para atender a la víctima y asegurar la vía.
Traslado hospitalario desde Arafo
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se desplazó al lugar con una ambulancia sanitarizada, valoró y asistió a la afectada en el mismo punto del accidente. La mujer presentaba diversas policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores, por lo que se determinó su traslado en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para recibir atención especializada.
En el lugar del suceso, los agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico y de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas de la salida de vía. Asimismo, los operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife intervinieron para realizar las labores de limpieza de la calzada, retirando los restos del vehículo para garantizar la seguridad del resto de conductores.