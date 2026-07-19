Música, humor y una variada oferta gastronómica para poner punto y final a la gala de los premios nacionales

Tras la gala de entrega de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS nada mejor que las gastronetas, los puestos de Volcanic Experience y de El Aderno y el estand de Torres Canarias para dejar buen sabor de boca a los premiados, invitados y a todo el público que se dio cita en el Teatro El Sauzal. El encuentro abarrotó la plaza del municipio, engalanada para la ocasión y con la escultura de Mafalda atenta desde su banco para no perderse nada de la fiesta, que amenizó sin desmayo el DJ Renzzo El Selector.
Entre bocado y bocado, muchos buscaron a Aarón Gómez, el presentador de la gala, para felicitarlo por su actuación y para hacerse fotos con él después de haberse partido de risa con sus ocurrencias. Y el propietario del restaurante El Líbano, Alí Mahmoud, le recordó que está invitado a comer en su local, una petición que Aarón Gómez siempre realiza a los premiados… por si cuela.
Los asistentes se deshacían en elogios para la pata asada que servía Volcanic Experience y hacían cola ante la food truck de Sushi Dog, porque los rollitos que preparaban volaban de las bandejas. También había expectación por los tacos de la gastroneta Frida, las minihamburguesas de La Chula Street Food y, por supuesto, de las croquetas de Santa Croketa.
Las copas de vino no faltaron durante toda la noche gracias a Torres Canarias mientras la gente charlaba, comentaba las anécdotas de la gala y recordaba entre risas el sketch de Satomi Morimoto y Carlos Pedrós a cuenta de la comida japonesa ante un atónito Aarón Gómez que vio cómo Carmen Gloria Ferrera le aplaudía al inicio de la gala como si fuera el mismísimo Julio Iglesias y Carlos Gamonal fingía un desmayo de pura admiración hacia el humorista. En la plaza de San Pedro, mientras, seguía la música de DJ Renzzo El Selector el público saboreaba la lentejas de La Pendeja y empezaba a hacer un hueco para el postre, tanto las mousses de La Dulzoneta como los rosquetes y las truchas rellenas de batata de El Aderno, donde repetía Javi Estevez a petición de su hija Vega.
El buen tiempo fue un aliado de la fiesta que se prolongó hasta la medianoche y permitió a los asistentes disfrutar de la oferta gastronómica, hacerse fotos con los premiados y recordar los momentos más divertidos de la entrega de premios.
Rafael de León, que estrenaba este año el galardón a Jóvenes Talentos, recorría la plaza con sus orgullosos padres e igual de emocionados estaban los progenitores de Carlos y Priscila Gamonal que han continuado la trayectoria familiar y han colocado al Mesón El Drago en un lugar destacado de la gastronomía de Tenerife.
A quien se vio feliz toda la noche fue a la nueva Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo, Luna Zacharias, a quien se vio cómplice de Samanta Vallejo-Nágera, con quien coincidió en MasterChef. Y se echó de menos a Dana Joher, premiada por su labor en Ave Pastelería, que muy a su pesar no pudo asistir por su avanzado embarazo. Al final, como siempre, todos disfrutaron y muchos no se perderán la cita el año que viene.
“Pues al final no fue para tanto”, según la hija de Javi Estévez
Al final de la noche, camino del hotel, Vega, la hija de Javi Estévez, que recibió el premio Mejor Restaurante Nacional, se agarraba con fuerza a la escultura que reciben los galardonados. Y aunque le gusta subir al escenario con su padre, antes de ir a la gala andaba un poco remolona ante lo que ella pensaba que iba a ser un acto aburrido y largo… Pero no, la niña se divirtió, se rio, subió al escenario con papá, cogió la escultura y le espetó luego a los padres: “Pues al final no fue para tanto”. Y es que la gala de los Premios de Gastronomía es un espectáculo que sorprende y divierte a los que la disfrutan por primera vez. Aunque solo tenga 5 años.