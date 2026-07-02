NC-BC denuncia un “hachazo” a las inversiones públicas en Canarias en 2027

El pasado 24 de abril, el Gobierno de Canarias aprobó el Plan Presupuestario a Medio Plazo (PPMP), un documento de planificación financiera que marca la estrategia económica del Archipiélago para los próximos tres años. En él, el Ejecutivo prevé una reducción de 684 millones de euros en la inversión pública, una decisión que Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denuncia como un “hachazo” a actuaciones que “las Islas necesitan, especialmente en vivienda, infraestructuras educativas, sanitarias e hidráulicas y en todas aquellas actuaciones que permiten fortalecer la capacidad de crecimiento de nuestra tierra”.
Así lo manifestó la diputada de NC-BC Esther González durante la Comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda. La parlamentaria sostuvo que, más allá de circunstancias coyunturales que puedan justificar la reducción del gasto no financiero, como “la desaparición de determinados fondos europeos”, este plan refleja cuáles son las prioridades del Gobierno: “Ustedes han decidido mantener el crecimiento del gasto corriente mientras sacrifican las inversiones”, reprochó a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián.
Según el propio plan, en 2027 el Gobierno prevé reducir el gasto no financiero en 309 millones de euros respecto al presupuesto inicial de 2026. Sin embargo, ese ajuste no se repartirá de forma homogénea entre los distintos capítulos. Mientras el gasto corriente -destinado al funcionamiento ordinario de la Administración- aumentará en 375 millones de euros (un 3,5 %), impulsado principalmente por un incremento de 412 millones en el capítulo de personal, la inversión pública asumirá una disminución de 684 millones de euros (un 32,4% menos).
La consejera defendió que el documento se ha elaborado en un contexto de “gran incertidumbre”, marcado por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado, la falta de un marco fiscal estable y la inexistencia de datos definitivos sobre la recaudación. “La previsión es que los ingresos reales sean superiores a los consignados en el documento, pero, mientras no existan datos ciertos, hemos optado por la cautela”.
Según explicó, el marco plurianual se basa en las previsiones de crecimiento de la Viceconsejería de Economía, que anticipan una desaceleración progresiva: del 7,7% en 2024 al 2,6% en 2029. “Por eso, insistimos, se trata de un escenario prudente”. Añadió además que los ingresos del sistema de financiación autonómica crecen por encima del PIB, por lo que “esperamos que la recaudación efectiva sea superior a la prevista”.
Matilde Asián justifica el exceso de gasto para “atender a los canarios”
La consejera defendió la gestión del Ejecutivo frente a las críticas de la oposición por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 y 2025 asegurando que los mayores ingresos se han destinado “a atender las necesidades de los canarios”. Sin embargo, Esther González (NC-BC) advirtió de que ese incumplimiento obligará a realizar ajustes por más de 1.000 millones de euros entre 2026 y 2027.
En la misma línea, el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo calificó la situación de “problema estructural derivado de una gestión claramente deficiente” y advirtió de que el “descontrol presupuestario” podría estar teniendo consecuencias en el Servicio Canario de la Salud (SCS), con limitaciones en la contratación, dificultades para cubrir sustituciones y una reducción progresiva de personal. “Es inevitable preguntarse si esas decisiones guardan relación con el fracaso de su política presupuestaria”, afirmó.