Proyecto Hombre alerta del nuevo perfil de adolescentes en Canarias: casi la mitad ya mezcla varias drogas

Proyecto Hombre alerta sobre el importante cambio en el perfil de los adolescentes y jóvenes que atiende en sus servicios, con una mayor complejidad psicosocial. Casi la mitad de los adolescentes entre 14 y 18 años que acude a pedir ayuda son policonsumidores.
Durante 2025 en Canarias se atendieron a 288 adolescentes y sus familias. De ellos 99 fueron casos nuevos, y el 78% correspondió a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias y el 22% a conductas de uso problemático de las tecnologías de la información y la comunicación. La edad de inicio se sitúa en los 14 años. Durante 2025 se observó el repunte de sustancias como cocaína y crack en edades cada vez más tempranas. En el consumo sustancias predomina el cannabis (64%) y la cocaína (12%), y en menor medida en tratamiento de crack y alcohol (4 y 3% de los atendidos). El 52% consumían sustancias a diario, un 25% tenía un consumo semanal y un 8% los fines de semana.
Mary Carmen Lázaro González, directora de Proyecto Hombre Canarias Fundación Cesica desde 2012, recalca que “en el programa de adolescentes estamos preocupados por el cambio de perfil de menores y adolescentes que nos piden ayuda y atendemos, que cada vez son más adictos que los anteriores”. Antes casi un 90% pedían ayuda por el consumo de hachís o de cannabis, mientras que hoy “ha cambiado el perfil y hay policonsumo”. De esta manera “un 48% de los adolescentes que piden ayuda son policonsumidores de varias sustancias (hachís, cocaína, alcohol y crack)”.
Psicología clínica desde hace más de 25 años, señala que es “difícil explicar cómo pueden llegar a tener un acceso tan fácil a las sustancias” y se preguntó “¿Cuántas cosas tenemos que cambiar y hacer para que nuestros hijos no caigan en su consumo y el riesgo de adicción?”.
Además del consumo problemático a sustancias y sus adicciones, cada vez son más los menores y jóvenes en Proyecto Hombre Canarias por abuso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. “Un 22% de los usuarios que llegaron en 2025 tenía conductas problemáticas con la tecnología, redes sociales, juegos y apuestas. En Proyecto Hombre tenemos Reinicia-T, un programa de atención psicoeducativa dirigido a menores y jóvenes (entre 12 y 24 años) y sus familias con problemáticas asociadas al abuso de las TIC: uso del móvil, redes sociales, videojuegos, juego de apuestas presencial y online…
Normalmente el perfil es bastante jovencito, son adolescentes bastante pequeños y hacemos un programa en el que trabajamos también con sus padres y sus madres, para enseñarles las buenas prácticas en el uso de móviles, pantallas, juegos y apuestas para que no puedan llegar a más”. Lázaro recuerda que “un adolescente que dedica tanto tiempo y abusa de las nuevas tecnologías, el siguiente avance son las apuestas online y al final terminan pidiendo préstamos, hipotecas o vendiendo su casa para pagar deudas”.
Proyecto Hombre ha puesto en marcha diversos programas dirigidos a adolescentes y familias para abordar el consumo o abuso de sustancias y otras conductas para frenar el deterioro que pueden provocar entre los jóvenes y mejorar la dinámica familiar. Para ello trabajan desde la prevención indicada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, abordando un diagnóstico de la situación y los factores de riesgo, para luego desarrollar un plan de trabajo individualizado, incluso con el acompañamiento educativo a los adolescentes, pero también con formación, terapias y tutorías a las familias.
En el caso de que haya familiares consumidores, que pueden dificultar su abordaje, “normalmente intentamos separar a las personas consumidoras de los factores de riesgo” y todo lo que tenga que ver con el consumo en el exterior, tanto el entorno, los amigos o los familiares. “Es incoherente que un padre o madre les diga no puedes consumir porros y luego ellos fumar antes de dormir”.
Proyecto Hombre ha propuesto abrir en Canarias un centro residencial o comunidad terapéutica dirigida a adolescentes que requieran de un ingreso para abandonar el consumo. Este proyecto no ha avanzado pese a las reuniones mantenidas con la dirección General de Salud Mental y Adicciones y los Cabildos. “Es difícil lograr las partidas presupuestarias necesarias, para ponerlo en marcha y mantenerlo las 24 horas los 365 días, y dotarlo de personal formado para este intenso trabajo”.