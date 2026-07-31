El BOC publica la primera oposición en Canarias exclusiva para personas con discapacidad intelectual: 20 plazas

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha convocado, por primera vez en la historia de la comunidad autónoma, un proceso selectivo específico destinado de forma exclusiva a personas con discapacidad intelectual. La oferta contempla 20 plazas para el puesto de personal subalterno (Grupo E) de la Administración autonómica.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó este viernes, 31 de julio, las bases de la convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 al 28 de septiembre de 2026. El proceso se nutre de la acumulación de las vacantes fijadas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025.
Requisitos y características de las pruebas de acceso
La convocatoria se dirige a aspirantes que acrediten de forma oficial una discapacidad intelectual leve, moderada o límite igual o superior al 33%. Entre las condiciones de acceso, las personas candidatas deberán contar con el certificado de escolaridad o una titulación académica equivalente, además de cumplir con los requisitos generales exigidos para el ingreso en la función pública.
El sistema de selección se resolverá mediante una única fase de oposición compuesta por dos partes obligatorias y eliminatorias:
- Primera prueba: Un cuestionario tipo test redactado bajo las pautas de lectura fácil para garantizar la accesibilidad cognitiva.
- Segunda prueba: La resolución de un supuesto práctico enfocado a las tareas habituales de personal subalterno, tales como la custodia de edificios, el traslado de expedientes, las notificaciones administrativas y las labores de reprografía.
Apoyo al estudio y asistencia en la inscripción
Para facilitar la preparación del temario, la Dirección General de la Función Pública ha publicado en su portal web institucional una Guía de Apoyo al Estudio junto a un repertorio de preguntas de muestra.
Asimismo, la Consejería de Presidencia ha articulado un servicio de apoyo técnico junto a Plena Inclusión Canarias para ayudar a las personas interesadas en el trámite telemático de inscripción. El colectivo habilitó el correo electrónico empleopublico@plenainclusioncanarias.org y el teléfono 602 70 10 01 para ofrecer asistencia directa durante todo el procedimiento.
La consejera del área, Nieves Lady Barreto, destacó que la iniciativa busca consolidar “una Administración más inclusiva, accesible y comprometida con la igualdad real de oportunidades”, garantizando la representación de toda la ciudadanía en el empleo público de Canarias.