Diez años del PaellaEmoji y una curiosidad única: por qué Canarias tiene emoji de su bandera y el resto de España no

El éxito del emoji de la paella recuerda una de las mayores curiosidades de las redes sociales. Canarias es la única comunidad autónoma de España que tiene el emoji de su bandera oficial en WhatsApp y todos los dispositivos que soporten estos símbolos digitales.
El plato valenciano necesitó una gran campaña internacional en California. En cambio, el Archipiélago obtuvo su símbolo digital en el año 2015 por su singularidad fiscal, según datos de Unicode.
El origen de este privilegio digital no responde a una petición popular. La presencia de la enseña canaria en los teléfonos móviles se debe a normativas de comercio internacional. Esta condición sitúa a Canarias al mismo nivel técnico que territorios como Gibraltar o Groenlandia. El resto de las regiones españolas carecen de un código de identificación exclusivo en las aduanas globales.
Por qué Canarias es la única comunidad con bandera emoji
La clave de esta exclusividad radica en la norma internacional ISO 3166-1. Este estándar asigna códigos de dos letras a países y territorios para facilitar la informática y el transporte de mensajería.
La Organización Mundial de Aduanas otorgó a las Islas el código “IC”. Este distintivo técnico responde de forma directa al régimen fiscal y aduanero especial del Archipiélago. Este marco normativo es totalmente diferente al de la Península.
El consorcio Unicode regula los caracteres y emojis utilizados en plataformas digitales. Esta entidad se basa estrictamente en los códigos ISO para añadir banderas a los sistemas operativos. Al tener un código propio, las Islas consiguieron la aprobación de su bandera en el año 2015.
La campaña de la paella y su viaje a Silicon Valley
Esta facilidad técnica de las Islas contrasta con el esfuerzo que exigen los iconos culturales. El movimiento en torno al “#PaellaEmoji” cumplió 10 años este 17 de julio. La marca Arroz La Fallera impulsó la iniciativa para introducir el plato en el lenguaje digital global.
Los responsables de la campaña viajaron a Silicon Valley. Defendieron la propuesta ante las multinacionales tecnológicas. El proceso sumó más de 25.000 mensajes en la red social X en solo 12 horas. Además, el vídeo del viaje superó las 750.000 reproducciones en dos semanas.
“La paella es un símbolo de unión, y el PaellaEmoji es la mejor demostración”, explicó Claudia Martín Hernández, responsable de la firma. La iniciativa sumó en Japón el apoyo de Shigetaka Kurita, creador de los emojis, antes de su validación final.
Otras regiones con el mismo estatus digital
El caso de Canarias no es único en el mundo, pero sí exclusivo dentro del territorio español. Otras regiones no soberanas con características administrativas especiales disponen de este reconocimiento en las pantallas.
Territorios como Gibraltar, Groenlandia o las Islas Caimán cuentan con códigos ISO propios. Por ello, disfrutan del mismo estatus digital que el Archipiélago. Ninguna otra comunidad autónoma española cumple con este requisito técnico aduanero. Por esta razón, carecen de soporte para incorporar sus banderas oficiales.