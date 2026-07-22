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El Parlamento de Canarias valida la prórroga de las medidas fiscales de los carburantes

El decreto ley, aprobado por el Gobierno de Canarias el 29 de junio de 2026, extiende parte de las medidas tributarias y de apoyo adoptadas por la crisis en Oriente Medio
El combustible dispara los precios hasta el 3% en Canarias en marzo
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El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles el decreto que prorroga las medidas tributarias adoptadas como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, con el apoyo de todos los grupos.

Sin embargo, los grupos que apoyan al Gobierno rechazaron junto a Vox que se tramitara como proyecto de ley para introducir modificaciones en el Parlamento, después de que Nueva Canarias y PSOE consideraran muy limitadas las actuaciones y demandaran medidas adicionales de ayuda a las familias.

El decreto ley, aprobado por el Gobierno de Canarias el 29 de junio de 2026, extiende parte de las medidas tributarias y de apoyo adoptadas por la crisis en Oriente Medio y la guerra en Irán que se habían fijado en abril pasado, al persistir las consecuencias de la situación bélica.

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Entonces se puso en marcha un paquete inicial de medidas por 29,8 millones de euros que incluía ayudas directas a sectores como la industria y el sector primario, además de otras rebajas fiscales.

La prórroga mantiene hasta el 30 de septiembre de 2026 el tipo cero del IGIC sobre combustibles y el incremento extraordinario de la devolución parcial del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas.

La persistencia de los altos costes energéticos y logísticos siguen afectando tanto a la competitividad de las empresas como al poder adquisitivo de las familias, expuso ante el pleno la consejera de Hacienda, Matilde Asián.

El Consejo de Ministros aprobó a su vez un nuevo real decreto para prorrogar hasta septiembre parte de las ayudas en todo el país y acordó compensar a Canarias con 7,8 millones de euros adicionales, que se suman a los 15,3 millones ya acordados anteriormente, hasta un total de 23,1 millones.

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