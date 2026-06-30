Canarias mantiene el IGIC al 0% en los combustibles: hasta cuándo se aplica

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer a instancia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, el decreto ley por el que se prorrogan las medidas tributarias adoptadas el 6 de abril para amortiguar los efectos de la crisis en Oriente Próximo.
Se extiende, en consecuencia, la aplicación temporal del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores.
El Ejecutivo expone que la persistencia de elevados costes energéticos y logísticos continúa impactando en la competitividad de las empresas canarias y en el poder adquisitivo de las familias, por lo que “resulta necesario mantener la aplicación del tipo cero del IGIC sobre aquellos productos energéticos respecto de los cuales subsisten las circunstancias excepcionales que motivaron su establecimiento”.
Sigue vigente el aumento extraordinario de la devolución parcial del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas en el 99%. Esta medida sobre el gasóleo y la gasolina profesionales tiene su justificación en los altos costes que agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas continúan soportando, muy superiores a los existentes con anterioridad al inicio del conflicto.
La experiencia acumulada durante los meses del decreto ley 3/2026 “permite afirmar que dichas medidas han contribuido eficazmente a mitigar los efectos económicos de la crisis sobre el tejido productivo canario”.
En particular, “las tributarias han contenido parcialmente el incremento de los costes energéticos soportados por hogares y empresas; las devoluciones extraordinarias del IECDP han reducido el impacto del incremento del precio de los combustibles sobre agricultores y transportistas, y las ayudas sectoriales han favorecido el mantenimiento de la actividad económica en sectores especialmente expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales”.
El plazo de la prórroga será, en principio, hasta el 30 de septiembre y será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. El decreto ley recoge la supresión o graduación de las medidas según la variación de los precios del combustible en Canarias con respecto al IPC, tomando como referencia una diferencia del 15% respecto al mismo mes del año anterior.
En el tipo cero del IGIC a los combustibles, si en junio la variación en Canarias del IPC de las gasolinas y gasóleos no supera en más del 15% el del mismo mes del año anterior, la reducción del tipo en este apartado dejará de aplicarse en agosto. En el adelantado, la inflación nacional queda en el 3,2%, igual que en abril y mayo.
El Gobierno central y el regional acuerdan nuevas compensaciones
El Gobierno central y el de Canarias han acordado más compensaciones para mitigar los efectos económicos como consecuencia de la guerra en Irán, para otros tres meses más. Entre otras razones, porque en Canarias se aplica el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y no el IVA.
Tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente autonómico, Fernando Clavijo, con responsables del Ministerio de Hacienda, se ha convenido trabajar en nuevas cantidades compensatorias, que se añadirán a los 15,3 millones de euros del real decreto ley anterior.
Para los próximos días hay previstas reuniones entre ambos ejecutivos para concretar las cifras, que se ingresarán a Canarias por medio de aumentos en partidas ordinarias. En total, esa cantidad de 15,3 millones podría ascender a más de 20 millones de euros. Un flamante real decreto ley refuerza el escudo económico y social.