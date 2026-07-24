El PP da plantón a Canarias y otras cinco comunidades en la conferencia sobre migración

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lamentó la “espantada” de las comunidades autónomas del Partido Popular que decidieron no participar ayer en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, convocada para hacer balance de la regularización extraordinaria de migrantes y abordar el plan de integración y ciudadanía.
“Esto es lo que el Partido Popular tiene para España. La nada, la ausencia y la espantada. El PP ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema”, criticó Saiz en declaraciones a los medios, después de que se haya tenido que suspender la reunión por falta de quórum y tras el plantón de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Según precisó la ministra, en esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban “por primera vez” convocados consejeros que “tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias” en las comunidades autónomas.
Agradecimiento
Además, agradeció a las seis comunidades autónomas que sí acudieron a la reunión (Canarias, Navarra, Euskadi, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha) por su “ejercicio de lealtad institucional”.
Candelaria Delgado, consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, preguntada por el plantón de las comunidades del PP, les afeó su ausencia ya que, según indicó, las conferencias sectoriales están para “recriminar” al Gobierno aquello con lo que no están de acuerdo.
“Creo que lo que hay que hacer es venir aquí y hablar. Si hay que pelearse, se pelea uno aquí, y si hay que llamar la atención al Estado yo lo hago fuera de aquí y dentro de aquí, pero hay que venir”, insistió. Y cuando no le hacen caso, según añadió, va “a los tribunales”.
Reunión bilateral
La ministra Elma Saiz, y la consejera Candelaria Delgado acordaron celebrar una reunión bilateral para el próximo 26 de agosto para abordar los temas que tenían previsto tratar ayer en la Conferencia nacional. “En lo que hemos quedado, para las cuestiones que son más del orden del día y que no necesitamos una respuesta tan inmediata, es hacer una bilateral el próximo 26 de agosto. Nos reuniremos aquí con todos los puntos del orden del día para tratar todas las cuestiones que hay”, anunció Delgado, en declaraciones a los medios tras mantener una reunión privada con Elma Saiz en la sede del Ministerio.