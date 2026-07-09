Premios de 5.000 euros para universitarios: requisitos y plazo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, destinados a estudiantes que terminaron un Grado universitario oficial en centros españoles entre los cursos 2019-2020 y 2024-2025. Cada premio está dotado con 5.000 euros.
La convocatoria, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contempla seis ediciones distintas, una por cada curso académico incluido. El importe total máximo asciende a 1.740.000 euros, con hasta 58 premios por curso, según recoge el extracto publicado en el BOE.
Quién puede optar a los premios de 5.000 euros
Podrán ser candidatos quienes hayan finalizado estudios conducentes a un título universitario oficial de Grado en universidades españolas, facultades, escuelas técnicas superiores o escuelas universitarias españolas durante los cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.
El BOE precisa que los aspirantes deberán haber obtenido, como mínimo, las notas medias por rama de conocimiento fijadas en la resolución de convocatoria. Además, las candidaturas no las presentan directamente los estudiantes, sino las universidades españolas en las que concluyeron sus estudios oficiales de Grado.
Cada universidad deberá presentar, para cada curso académico, un candidato por cada una de las agrupaciones de titulaciones recogidas en el anexo de la resolución. También se exige cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Cinco ramas de conocimiento
Los Premios Nacionales de Fin de Carrera se convocan en régimen de concurrencia competitiva. Esto significa que las candidaturas compiten dentro de cada edición y modalidad.
Las ramas de conocimiento incluidas son Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería y Arquitectura.
La distribución máxima de premios por cada curso académico será de siete en Artes y Humanidades, 15 en Ciencias Sociales y Jurídicas, 12 en Ciencias de la Salud, nueve en Ciencias y 15 en Ingeniería y Arquitectura. En total, el BOE fija hasta 58 premios por cada uno de los seis cursos académicos convocados.
Cuánto dinero se concede
Cada uno de los premios tiene una dotación de 5.000 euros. La financiación total de la convocatoria puede llegar a 1,74 millones de euros, con cargo al presupuesto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades vigente en 2026.
La convocatoria se rige por la Orden CNU/1116/2025, de 6 de octubre, que establece las bases reguladoras para la concesión de estos premios.
Cuál es el plazo para presentar candidaturas
El plazo de presentación será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOE. Al haberse publicado este jueves, 9 de julio de 2026, el plazo comienza el viernes, 10 de julio. Sin contar fines de semana, la fecha orientativa de finalización sería el 6 de agosto de 2026, salvo que existan festivos que alteren el cómputo administrativo.
Las solicitudes deberán cumplimentarse mediante el formulario de inscripción disponible en la sede electrónica del Ministerio. El BOE señala que el anexo I recoge el modelo que deberán cumplimentar las universidades, mientras que el anexo II obliga a cada universidad a facilitar una persona de contacto que actúe como representante en el procedimiento.
Una convocatoria útil para egresados de Canarias
Aunque la convocatoria es estatal, también afecta a estudiantes titulados en universidades de Canarias, como la Universidad de La Laguna o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siempre que cumplan los requisitos académicos y hayan finalizado un Grado oficial en alguno de los cursos incluidos.
La clave para los posibles beneficiarios es comprobar si su expediente alcanza la nota media mínima exigida por rama de conocimiento y contactar con su universidad, ya que la candidatura debe tramitarse a través de la institución académica correspondiente.
El BOE publica esta convocatoria dentro del apartado de otros anuncios oficiales y la identifica con la referencia BOE-B-2026-23633. El extracto está firmado en Madrid el 7 de julio de 2026 por el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual.