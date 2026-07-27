El PSOE denuncia que CC y PP llevan tres años sin desarrollar el plan ya hecho para crear 350 plazas de autocaravanas

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha exigido al gobierno insular de Coalición Canaria y Partido Popular que ejecute el Plan Insular de Áreas para Caravanas y Autocaravanas que recibió del anterior gobierno socialista. El proyecto contemplaba una inversión de 10 millones de euros, seis espacios distribuidos por la Isla y alrededor de 350 plazas.
“Acampar no se puede convertir en una batalla campal. Tenerife apenas cuenta con espacios para hacerlo en condiciones y esa falta de alternativas provoca conflictos que se pueden evitar con planificación, servicios adecuados y reglas claras”, afirma Raya.
El plan, presentado en mayo de 2023, preveía crear áreas en Granadilla de Abona, Arico, Arona, Icod de los Vinos, Los Silos y La Laguna. Las instalaciones contarían con agua potable, electricidad, evacuación controlada de aguas grises y negras, aseos, zonas verdes, sombra y espacios comunes.
“Durante el anterior mandato hicimos un plan para crear 350 plazas, dotado con 10 millones de euros y, sobre todo, pactado con los municipios. El objetivo era que los caravanistas pudieran disfrutar de su actividad y evitar conflictos con los vecinos”, explica la secretaria general.
El anterior gobierno insular contactó con los 31 municipios, estudió las zonas con mayor demanda, identificó alternativas de suelo y trabajó con las asociaciones de caravanistas. También inició una ordenanza insular sobre acampada, circulación, estacionamiento y pernocta, sometida a consulta pública en junio de 2022.
Para culminar el proyecto quedaban fundamentalmente la aprobación de la ordenanza y la firma de los convenios con los ayuntamientos. “Rosa Dávila recibió una solución insular encarrilada. Solo tenía que completar el trabajo, aportar la financiación y ejecutar las seis áreas. Han pasado tres años y no han hecho absolutamente nada”, denuncia Raya.
La dirigente socialista rechaza que la espera por el decreto autonómico sobre alojamientos turísticos al aire libre justifique la paralización. “Una regulación autonómica más clara será útil, pero no puede servir como excusa. Durante este tiempo podían haberse preparado los terrenos, los convenios, los proyectos y la financiación”, señala.
Raya recuerda, además, que han transcurrido 27 meses desde la aprobación, en abril de 2024, de un acuerdo institucional del Cabildo para ordenar esta actividad. “El gobierno insular no cumple lo que promete ni los acuerdos que aprueba. Ahora intenta presentar como una novedad la recuperación de un trabajo que encontró avanzado en 2023”, afirma.
Tamara Raya realizó estas declaraciones después de compartir el pasado sábado un encuentro con integrantes de Caravaning Club Chinec durante el almuerzo organizado por la entidad con los mayores del Hogar Santa Rita, en Puerto de la Cruz.
“Nuestro compromiso con los caravanistas y con los vecinos es dar continuidad al plan. Tenerife no necesita más anuncios: necesita espacios adecuados que permitan disfrutar de esta actividad, protejan el territorio y favorezcan la convivencia”, concluye.