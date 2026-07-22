Nuevo espacio exclusivo para autocaravanas en Tenerife: 11 plazas en medio de la naturaleza

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha concluido las actuaciones de ampliación y mejora de la Zona de Acampada en Autocaravanas de Las Lajas, enclave localizado en el Parque Natural de Corona Forestal y a 2.120 metros de altitud sobre el nivel del mar en el municipio de Adeje.
En este caso, los trabajos realizados desde junio bajo la supervisión de la Unidad Orgánica de Uso Público en el Medio Natural han permitido habilitar el nuevo espacio exclusivo para caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados en una zona independiente a la acampada en caseta, pasando de 2 a 11 plazas delimitadas y señalizadas.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señala que “esta actuación responde a un compromiso que adquirimos con los caravanistas de la isla, un colectivo que nos trasladó la necesidad de disponer de más espacios adecuados, seguros y ordenados para disfrutar de la naturaleza. Hoy damos un paso más para cumplir esa palabra, ampliando la oferta y mejorando unas instalaciones que permiten compatibilizar el ocio con el respeto a nuestro entorno”.
Dávila añade que “queremos que Tenerife siga siendo un referente para quienes apuestan por un turismo y un ocio responsables. Ampliar estas plazas significa ofrecer alternativas legales y de calidad, proteger nuestros espacios naturales frente a usos inadecuados y seguir mejorando unos servicios públicos que responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Ese es el modelo de isla por el que trabajamos: una Tenerife que cuida su patrimonio natural sin renunciar a que las personas puedan disfrutarlo de forma ordenada y sostenible”.
El área recreativa anexa dispone de los servicios de estancias con mesas y bancos, fogones, fuentes de agua no apta para el consumo, aseos adaptados y zonas de juegos infantiles, al margen de contenedores de residuos
Con esta actuación en Las Lajas, la oferta insular de zonas habilitadas para la pernocta de autocaravanas y vehículos camperizados se consolida con un total de 31 plazas distribuidas estratégicamente en cuatro equipamientos clave. En este caso se trata de las zonas de acampada en autocaravana de Chío (Guía de Isora), con 14 plazas; Arenas Negras (El Tanque), con 4; y El Lagar (Icod de los Vinos), con 2 plazas para este tipo de vehículos.
Paso estratégico
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que “la ampliación de la Zona en Acampada en Autocaravana de Las Lajas es un paso estratégico en nuestra política de gestión del uso público. No se trata solo de ofrecer más plazas, sino de ofrecer mejores infraestructuras que eviten la dispersión de vehículos por espacios naturales protegidos. Al habilitar un área exclusiva para caravanas y vehículos camperizados en un entorno tan delicado como la Corona Forestal, estamos dando una alternativa real y ordenada al usuario, que tiene que ser responsable, garantizando que el ocio sea plenamente compatible con la conservación de nuestros montes”.
Sobre ello destaca que “queremos que quienes eligen Tenerife para recorrerla en autocaravana lo hagan con todas las garantías de sostenibilidad. Estas 31 plazas son la prueba de que el Cabildo está comprometido con un modelo de convivencia con el medio ambiente que cuida nuestro patrimonio natural y, sobre todo, fomenta una cultura de responsabilidad compartida entre el Cabildo de Tenerife y los ciudadanos”, concluye.
Una estrategia para reforzar la red de servicios para el turismo itinerante
La ampliación de la zona de autocaravanas de Las Lajas forma parte de la estrategia del Cabildo de Tenerife para ampliar y mejorar la red de servicios destinados al turismo itinerante y a los usuarios de caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados en la isla.
En este sentido, el Cabildo trabaja en la próxima apertura del camping de La Tejita, en Granadilla de Abona, una vez se obtengan las autorizaciones municipales necesarias, con el objetivo de que pueda entrar en funcionamiento este verano mediante gestión directa.
Asimismo, se impulsará la creación de un gran camping en las instalaciones de la antigua fábrica de Pinalito, en Vilaflor, que permitirá ampliar la oferta pública de este tipo de infraestructuras en el sur de la isla.
De forma paralela, la Corporación insular avanza en la implantación de una red de puntos ecológicos para autocaravanas, que estarán disponibles en todos los puntos limpios de Tenerife durante su horario de apertura. A esta red se sumarán siete nuevas instalaciones específicas ubicadas en Las Chafiras, Granadilla, Vilaflor, dos en Arico, Guía de Isora y Los Rodeos, facilitando el vaciado de aguas y la correcta gestión de residuos.
Además, el Cabildo continúa mejorando su red de zonas de acampada en el medio natural, actuando sobre diferentes equipamientos para modernizar sus instalaciones y adaptarlas a las nuevas demandas de uso público, dentro de un modelo que compatibiliza el disfrute de la naturaleza con la conservación de los espacios naturales protegidos.