Quirino Lab presenta el programa de su segunda edición en Tenerife

Quirino Lab, el seminario para productores ejecutivos de animación de Iberoamérica, celebra su segunda edición en Tenerife del 7 al 10 de octubre, en el Lago Martiánez de Puerto de la Cruz. Con el lema Liderando el futuro de la animación, el programa reunirá a 20 profesionales seleccionados, de los 23 países iberoamericanos, junto a un panel internacional de expertos de estudios y consultoras como Claynosaurz, Nexus Studios, Magnific y WLFG Consulting. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de julio (premiosquirino.org/quirino-lab).
ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN
Quirino Lab es una iniciativa de los Premios Quirino junto al Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission. Esta segunda edición se celebra en el Puerto de la Cruz gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad turística.
El laboratorio consolida su papel como espacio de reflexión estratégica y cocreación para quienes lideran la producción ejecutiva de animación en la región. No se trata de una formación tradicional, sino de un entorno diseñado para debatir, intercambiar buenas prácticas y construir juntos respuestas a los desafíos globales que enfrenta la industria.
Según ponen de relieve desde el Cabildo tinerfeño, la segunda edición de la formación para productores ejecutivos “refuerza el compromiso de Tenerife con el desarrollo del sector. La animación generó 19 millones de euros en la isla en 2024, el 32% del total del sector audiovisual local. Tenerife es, además, sede de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana desde su primera edición en 2018”.
EXPERTOS INTERNACIONALES
Quirino Lab se articula a partir de cinco ejes temáticos, con sesiones de dos a tres horas lideradas por expertos internacionales y diseñadas para que los participantes discutan, contrasten sus decisiones y compartan lo que funciona. En concreto, se denominan Audiencias y fragmentación digital, Liderazgo estratégico y eficiencia, Innovación en ingresos, Modelos emergentes de IP y negocio e IA y tendencias tecnológicas.
De igual modo, la segunda edición de Quirino Lab cuenta con un panel de expertos que son referentes internacionales: Nic Cabana, Lucas Arechaga, Marcin Sobczak, Garry Yankson, Uttariyo Saha y Diego Rosner.
Junto a las sesiones temáticas, Quirino Lab 2026 incorpora dos formatos inmersivos guiados por facilitadoras que se suman al panel de expertos: Paloma Aragón y Alby Ojeda.