Luz verde a la rectificación del deslinde de casi 2 km del litoral de Santa Cruz

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas, ha sacado a información pública el deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre entre el barranco de los Moriscos y el Espaldón Norte, ambos en Santa Cruz de Tenerife, a fin de rectificar un tramo de 1.906 metros, de los 15.496 metros aprobados inicialmente. Un proceso que excluye a varias parcelas desafectadas que pertenecen a la Autoridad Portuaria.
El acuerdo, publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se somete ahora a información pública, con el objetivo de que las personas interesadas presenten las alegaciones que consideren oportunas y, tras este período, poder proceder a su aprobación final.
La actuación, abre un nuevo proceso administrativo con posibles efectos sobre la ordenación costera y las propiedades afectadas, dando así respuesta a las órdenes ministeriales del 7 de noviembre de 2018, donde el entonces Ministerio de Fomento desafectó del dominio público portuario parcelas, pertenecientes a Puertos, relativas a Tahodio, al Parque Marítimo; y a las obras de soterramiento de la vía litoral y de la de servicio portuaria, en el Muelle de Enlace.
En los documentos preceptivos emitidos por Costas sobre dichas desafectaciones, en 2014 (Parque Marítimo), en 2016 (Tahodio) y en 2017 (vía litoral), se informó favorablemente de la desafectación de las parcelas por considerar que habían perdido las características físicas naturales y no procedía su incorporación al uso propio del dominio público marítimo terrestre. Por este motivo, el pasado 30 de abril de 2026, el Servicio Periférico de Costas en Tenerife remitió, entre otra documentación, planos suscritos solicitando autorización para incoar el expediente de rectificación del deslinde.
Respecto a la servidumbre de protección, y en base a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, el documento tiene en cuenta el Plan General de Urbanización, la modificación de casco urbano, y las normas complementarias subsidiarias, así como el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz (1992). De esta manera, se fija una anchura de 100 metros para los terrenos que no contaban con planeamiento aprobado o clasificados como suelo no urbanizable, y de 20 metros para los clasificados como urbanos.
El deslinde es un procedimiento mediante el cual la administración determina qué espacios pertenecen al Estado y están protegidos por la Ley de Costas.