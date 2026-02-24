Un atasco por toallitas y grasas provoca un vertido en el litoral de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y la Empresa Mixta de Aguas del municipio (Emmasa), ha intervenido un vertido puntual registrado ayer por la tarde en la zona de San Andrés, que llegó al barranco y a la franja litoral.
Los equipos técnicos se desplazaron de inmediato al lugar para contener la salida de agua, retirar los residuos acumulados y restablecer el funcionamiento normal de la red. Actualmente, la situación está controlada y se mantiene la supervisión en la zona.
Las primeras comprobaciones apuntan a que el origen del incidente fue un atasco en la red de saneamiento provocado por la acumulación de residuos que no deben arrojarse al alcantarillado, especialmente toallitas húmedas y grasas, que con el tiempo generan obstrucciones en la red.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, indica que “desde el primer momento en que se tuvo constancia del vertido activamos el protocolo correspondiente para actuar con la máxima rapidez y minimizar cualquier afección al entorno natural y al litoral de San Andrés. La prioridad ha sido contener la incidencia y garantizar la seguridad y la salubridad en la zona”.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, asegura que en cuanto se detectó la incidencia, los equipos actuaron con rapidez para controlar la situación lo antes posible. “El sistema funciona correctamente, pero cuando se acumulan materiales que no están pensados para la red, como toallitas húmedas o restos de grasa, se pueden producir colapsos que terminan generando este tipo de situaciones”, añadió.
Desde el Consistorio se insiste en que se trata de un episodio puntual y el edil recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para evitar estos problemas. “Continuaremos realizando seguimiento técnico de la zona y labores de mantenimiento preventivo en la red, en coordinación con Emmasa”, señala.
Información relevante
Según la Ordenanza reguladora del uso y vertido a la red de alcantarillado, quedan prohibidos los vertidos al sistema de alcantarillado de todos los compuestos, materiales y residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones con el flujo de la red de alcantarillado o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales.
Se incluyen grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, diatomeas filtrantes, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 centímetros en cualquiera de sus tres dimensiones.