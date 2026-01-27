Santa Cruz de Tenerife rechaza la sentencia de la UE contra los vertidos al mar

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha salido al paso de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, el cual ha condenado a España por incumplir la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales en varios puntos del municipio chicharrero, en concreto Acorán, Añaza, San Andrés o la EDAR de Buenos Aires, en Cabo Llanos. El Consistorio afirma que “cumple” con las obras que son de su competencia, pero responsabiliza al Estado del gran escollo para lograr el vertido cero, centrado en la depuradora de Buenos Aires.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, aseguró ayer que “el fallo de Europa no se ajusta a la realidad, pues nosotros hemos hecho el trabajo, junto a Emmasa, en el que en los últimos cuatro años se ha realizado una gran inversión para el control de vertidos y al saneamiento de pluviales, como en Valleseco, donde hemos finalizado esta ejecución, o la que se ha comenzado en Barrio Nuevo. El problema está en la depuradora de Buenos Aires, cuyos trabajos competen al Gobierno central y ya acumulan cuatro años de demora”.
Dichas obras tenían que haber concluido en 2022, pero el nuevo plazo dado ha sido el próximo noviembre. A ello se une, según recordó Tarife, “el hecho de que el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo, ha de asumir de una vez la gestión de esta depuradora que tiene vocación comarcal, pues solo el 46% de las aguas que se depuran son del municipio, mientras que el 54% restante llegan de La Laguna y El Rosario”. Por ello, recalcó que “la Junta de Gobierno aprobó el pasado diciembre exigir el traspaso de la gestión de esta depuradora a la Corporación insular. Hasta ahora seguimos sin noticias y, de no producirse, plantearemos un contencioso”.
En cuanto a Añaza y Acorán, señaló que “la conectividad es del 100%, pero el problema está en dos vertidos al mar concretos. Por ello, se están terminando las obras para instalar estaciones de bombeo, las cuales acabarán el próximo abril. No obstante, hasta que el gobierno de Pedro Sánchez no finalice las que le competen en la EDAR de Buenos Aires, el agua no se podrá llevar hasta allí para ser depurada y reutilizarla para el riego de jardines, pues ahora mismo, con todo el agua que se vierte al mar en estos puntos, podríamos regar todos los parques y jardines de Santa Cruz”.
Respecto a San Andrés, el edil recordó que “esta obra está ahora ejecutándose a lo largo de la autovía, donde se va a instalar un colector hasta María Jiménez y, desde ahí, otro hasta la estación de bombeo de Cabo Llanos, con el objetivo de que a lo largo del año se logre el vertido cero casi del 100% en el municipio, a excepción de la depuradora”.
Informe de Emmasa sobre los vertidos
A raíz de la llamada de atención de Europa, desde la Concejalía de Servicios Públicos y Emmasa se ha elaborado un informe en el que se especifican las medidas correctoras llevadas a cabo en los últimos años para reducir los vertidos al mar en el municipio de Santa Cruz, respondiendo así a los artículos que, según el Tribunal de Justicia Europeo, se están incumpliendo por parte del Consistorio capitalino. Un fallo que no contempla sanciones económicas pero sí podría acarrear multas en caso de no ser corregidos.
En su defensa, el Ayuntamiento expone que no “incumple” ninguno de los casos señalados, pues en Acorán la conectividad de los usuarios a la red de colectores es casi del 100%, ya que de 813 edificaciones, solo una está sin conectar. En cuanto a Añaza, recalca que las 282 edificaciones cuentan con conexión, por lo que no se precisan medidas correctoras.
Respecto a La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz) añade que de 28.624 edificaciones hay 1.730 sin conexión, situándose el grado de conectividad en el 94%, según los datos obtenidos del levantamiento de instalaciones individuales de tratamiento de agua residual realizado en 2024 y 2025.
En cuanto a la eliminación del vertido en San Andrés, incluido en el plan Vertido Cero actualmente en ejecución, se añade que la inversión de esta obra supera los 2,7 millones de euros, de los que hasta ahora se han gastado 1,3 millones. Su puesta en marcha estará sujeta a la finalización de los trabajos de ampliación de la EDAR de Buenos Aires.
Trabajos de los que también dependerá la completa eliminación de vertidos al mar en Acorán y Añaza, ya que la puesta en marca de las estaciones de bombeo en estas zonas irán vinculadas a la conclusión, por parte del Estado, de las obras de la depuradora.
Hasta ahora, de los 7,3 millones de euros destinados al plan de Vertido Cero en esta zona del litoral, se han ejecutado 6 millones. Los trabajos se prevén concluir el próximo mayo.
Nuevas obras de mejora para el vertido cero en el municipio
La Concejalía de Servicios Públicos y Emmasa han elaborado un informe, que se remitirá ahora al Gobierno central y a Europa, en el que se especifica que actualmente están previstas varias obras de mejora, promovidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz, para conseguir el vertido cero en el municipio.
Entre ellas, destaca la ampliación y mejora de la red de alcantarillado de Barrio Nuevo, o la urbanización de la calles Montana, Idafe, Nevada, Salto del Ángel y Holder, donde se dotará a la zona de las correspondientes redes de alcantarillado.
Respecto a la ampliación de la depuradora de Buenos Aires, obras que competen al Ministerio de Transición Ecológica, se subraya que “están sufriendo un importante retraso.
La última fecha comunicada para la finalización es noviembre, si bien el grado de avance, en las que no se ha finalizado ni la primera de las fases, hace sospechar que habrá más modificaciones”.