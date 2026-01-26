Última hora sobre la contaminación marina en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada, a partir de las 12:00 horas de hoy, lunes 26 de enero, la situación de prealerta por contaminación marina activada en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
La medida se adopta en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), regulado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, una vez concluido el episodio registrado en el puerto capitalino.
Según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, durante la noche se procedió a la recogida de 70 litros de gasoil en las barreras absorbentes que habían sido desplegadas junto al buque atracado en el muelle de Santa Cruz de Tenerife, en el contradique norte de El Bufadero.
Tras estas labores, se comunicó al CECOES 1-1-2 que el vertido producido en torno al buque había sido primero contenido y posteriormente recogido, quedando controlada la situación.
A las 10:37 horas, se desactivó el Plan Marítimo Nacional, dando por terminado el episodio de contaminación marina. Con esta actuación, se procedió a finalizar también la situación de prealerta del PLATECA en el ámbito territorial afectado, que se limitaba al municipio de Santa Cruz de Tenerife.
La prealerta se había activado durante la noche del domingo 25 de enero, tras producirse un vertido de combustible en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife mientras se realizaban labores de suministro de combustible a un buque.
Qué originó la contaminación en el Puerto de Santa Cruz
Según confirmó la Autoridad Portuaria, el origen del incidente fue la rotura de una manguera durante el repostaje, lo que provocó el derrame de gasóleo en el mar.
En un primer momento, la Autoridad Portuaria estimó el vertido en unos 50 litros, mientras que el Gobierno de Canarias situó la cantidad entre 100 y 200 litros, una cifra que, según las fuentes oficiales, se iría concentrando progresivamente.
Ante el suceso, se activaron de inmediato los protocolos de actuación, con la colocación de barreras y boyas absorbentes para contener y acotar el vertido, evitando su expansión a otras zonas del puerto. Las labores de seguimiento y recogida permitieron dar por cerrado el episodio durante la mañana de este lunes.