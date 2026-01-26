Confirman un vertido de gasóleo en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Un vertido de combustible en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife durante la noche del domingo 25 de enero ha activado el plan por contaminación marina. Un incidente que se producía mientras se realizaban labores de suministro de combustible a un buque, según confirmaron fuentes de la Autoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La rotura de una manguera durante el repostaje habría sido el origen de este vertido, lo que provocó el derrame de gasóleo en el mar. La Autoridad Portuaria estima que el vertido fue de unos 50 litros, mientras que el Gobierno de Canarias elevó en un principio la cifra a entre 100 y 200 litros, una cantidad que, según las mismas fuentes, se irá concentrando progresivamente.
Ante el suceso, los servicios responsables del puerto activaron de inmediato el protocolo de actuación, colocando barreras y bollas absorbentes con el objetivo de contener y acotar el gasóleo vertido, evitando así su expansión a otras zonas.
Por el momento, el vertido se encuentra controlado, mientras continúan las labores de seguimiento para asegurar su completa recogida y minimizar el impacto ambiental.