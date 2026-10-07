Seis policías nacionales se lanzan al mar para rescatar a una joven en Tenerife

Una joven de 24 años ha sido rescatada del mar por seis agentes de la Policía Nacional en Arona, después de ser localizada a unos 40 metros de la orilla con graves dificultades para mantenerse a flote y signos evidentes de ahogamiento.
La intervención se produjo sobre la una de la madrugada en las inmediaciones de la avenida Francisco Andrade Fumero, en la zona del paseo marítimo. Un hombre alertó a los agentes tras escuchar los llantos de una mujer procedentes del agua.
Los policías comenzaron entonces a buscarla pese a la escasa visibilidad y las dificultades que presentaba el lugar, una zona rocosa, de complicado acceso y con suficiente profundidad como para impedir hacer pie. Finalmente localizaron a la joven a unos 40 metros de la costa.
Seis policías participaron en el rescate
Ante la complejidad de la situación, los primeros agentes solicitaron apoyo de otros indicativos. En total participaron seis efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local del Sur de Tenerife.
Cuando llegaron hasta ella, la joven pedía auxilio y se encontraba parcialmente sumergida, con importantes dificultades para mantenerse a flote.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, presentaba signos evidentes de ahogamiento, tosía de forma constante y estaba ingiriendo agua del mar.
Los agentes consiguieron estabilizar su posición para mantener completamente su cabeza fuera del agua. Posteriormente, y pese a la fuerte corriente, la sujetaron y consiguieron trasladarla hasta la orilla.
Trasladada de urgencia al hospital
Mientras se desarrollaba el rescate, los policías coordinaron a través de la sala CIMACC 091 la intervención urgente de los servicios sanitarios.
Una ambulancia acudió al paseo marítimo y, después de estabilizar a la joven y realizar una primera valoración, los sanitarios procedieron a su traslado urgente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.
La rápida intervención permitió sacar del agua a la afectada después de varios minutos de maniobras en una zona especialmente complicada por la profundidad, las rocas, la oscuridad y la corriente.