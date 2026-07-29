Ocho millones para la reforma del Heliodoro: así cambiarán vestuarios, sala de prensa y túnel del estadio

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado inicialmente el proyecto básico y de ejecución para renovar las entrañas del Estadio Heliodoro Rodríguez López. Las obras, enmarcadas en la fase 1 del Plan Director del recinto, cuentan con un presupuesto de 8.031.966 euros y un plazo de ejecución de 18 meses para modernizar vestuarios, sala de prensa y accesos al césped.
El proyecto saldrá a información pública durante un plazo de 20 días hábiles tras su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Una vez adjudicada la obra, la corporación insular y el CD Tenerife coordinarán el calendario de los trabajos para establecer ventanas de actuación que permitan compatibilizar la actividad deportiva del primer equipo con la entrada de la maquinaria en las instalaciones.
Actuaciones clave en las entrañas del estadio
La intervención se centrará en las zonas de uso interno del coliseo capitalino. El plan contempla la reestructuración completa de los vestuarios local y visitante, la actualización técnica de la sala de prensa para retransmisiones audiovisuales y la remodelación del túnel de acceso al terreno de juego.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado que esta inversión busca adecuar la infraestructura a las exigencias operativas actuales:
“Con esta aprobación damos un nuevo paso para transformar el Heliodoro Rodríguez López en el estadio que merece Tenerife. Es una inversión estratégica que moderniza el corazón de la instalación”, indicó tras el Consejo de Gobierno.
Plan Director para revertir el deterioro de la instalación
La medida aprobada responde al plan integral de choque impulsado por la corporación insular para subsanar los problemas de conservación acumulados en la infraestructura pública.
Durante los últimos años, la instalación de la capital tinerfeña ha experimentado deficiencias estructurales y de mantenimiento operacional que exigieron la redacción de un Plan Director específico.
En este sentido, la consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, subrayó que la actuación pretende corregir el déficit acumulado en la instalación insular:
“Durante demasiado tiempo el Heliodoro sufrió un importante déficit de mantenimiento. Esta actuación en las entrañas del estadio supone un impulso decisivo para dotar al club y al tinerfeñismo de unas instalaciones modernas y funcionales”, señaló sobre la ejecución presupuestaria.
Las obras comenzarán formalmente tras la resolución del periodo de alegaciones, la licitación pública del contrato y la firma del acta de replanteo con la empresa adjudicataria.