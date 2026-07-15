Ali Mahmoud Mohsen lleva desde 1979 al frente de El Líbano, uno de los restaurantes más reconocibles de Santa Cruz de Tenerife. Casi cinco décadas después de su apertura, el establecimiento acaba de recibir el premio a la Mejor Cocina Internacional en los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.
El reconocimiento premia una trayectoria marcada por la continuidad, el trato directo con los clientes y el mantenimiento de una cocina basada en recetas tradicionales y materias primas de calidad desde su local, ubicado en el número 36 de la calle Santiago Cuadrado.
Una historia que comenzó en Tenerife con 13 años
Ali Mahmoud llegó a Tenerife cuando tenía 13 años, gracias a un hermano que ya residía en la Isla. Sus primeros trabajos estuvieron vinculados a la venta ambulante de ropa por diferentes municipios.
Años después decidió abrir su propio restaurante. El Líbano comenzó a funcionar en 1979 y ha logrado mantenerse durante casi medio siglo, pese a las distintas crisis económicas y las dificultades provocadas por la pandemia.
Su propietario sigue participando directamente en el funcionamiento diario del negocio. Es habitual encontrarlo atendiendo a los comensales o ayudando en la cocina cuando aumenta el volumen de trabajo.
Su jornada comienza temprano, con la compra de productos en Mercatenerife, y termina por la noche en el establecimiento.
“La clave está en mantener la materia prima de calidad, ofrecer el mejor servicio, dar cariño a los clientes e intentar mejorar cada día”, explica Ali Mahmoud. A esta fórmula añade otra condición: “Estar al pie del cañón”.
Un nuevo premio de gastronomía de DIARIO DE AVISOS
El Líbano ha recibido en 2026 el premio a la Mejor Cocina Internacional dentro de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.
No es el primer reconocimiento que obtiene el establecimiento. En 1990, durante la quinta edición de estos galardones, ya fue distinguido como Mejor Cocina Extranjera.
Más de tres décadas después, el restaurante vuelve a aparecer entre los premiados por su aportación a la oferta gastronómica de Tenerife y por su capacidad para conservar la identidad de la cocina libanesa.
El nuevo premio reconoce también la labor de un negocio familiar que ha conseguido adaptarse a los cambios en el consumo. Además del servicio en sala, El Líbano mantiene una destacada actividad de comida para llevar.
Los platos más solicitados de El Líbano
La carta reúne algunas de las elaboraciones más conocidas de la cocina de Oriente Próximo. Entre los platos preferidos por los clientes figura el tabule, preparado con tomate, trigo y perejil.
También destaca el hummus, elaborado con garbanzos triturados y tahina, así como los pinchos libaneses de pollo o solomillo.
Entre las recetas de carne se encuentra el kibbeh nayyeh, elaborado con carne, trigo y especias libanesas. Otra de las especialidades es el jaruf mehse, un plato de cordero al horno acompañado de arroz y frutos secos.
La oferta incluye igualmente los fatayer, unas empanadillas que pueden rellenarse de carne, espinacas o queso.
Postres libaneses elaborados de forma tradicional
El restaurante también mantiene una selección de postres típicos, disponibles tanto para consumir en el local como para comprar y llevar.
Uno de los más conocidos es el baklava, elaborado con hojaldre, pistachos, nueces y miel. La carta incorpora además el mahalaviye, similar a unas natillas con pistacho y miel.
Otras opciones son el aysh elsraya, preparado con galleta molida, nata y pistacho, y el chayviye, un hojaldre relleno de nata. También se ofrece yogur con miel.
A su propuesta gastronómica se suma una política de precios ajustados, uno de los aspectos que ha permitido al restaurante conservar durante décadas una clientela habitual.
Casi 50 años después de su apertura, El Líbano continúa siendo uno de los establecimientos de referencia para quienes buscan comida libanesa en Tenerife, ahora con un nuevo reconocimiento de los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.