El restaurante en el que se come la mejor comida libanesa de Tenerife: más de 40 años estando de moda

La comida libanesa ha ganado mucha importancia en los últimos años y uno de los restaurantes en Tenerife que se dedican a ella es uno de esos espacios que nunca pasan de moda, dando de comer a varias generaciones.
El restaurante El Líbano, en el número 36 de la calle Santiago Cuadrado, en Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en un referente gastronómico en la ciudad. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Ali Mohsen y su equipo han consolidado un espacio donde la cocina tradicional libanesa es la gran protagonista.
Su local, amplio, distribuido en dos plantas y situado en pleno centro de la ciudad, destaca por una cuidada decoración que combina elementos de inspiración libanesa y europea, creando un ambiente acogedor y familiar.
Una de sus particularidades es la cocina abierta, que permite observar la preparación de cada plato. En su extensa carta sobresalen los clásicos entremeses, como el hommos, la ensalada tabulé o las empanadillas rellenas de carne, queso o espinacas. Entre las opciones más demandadas figuran el cordero al horno —servido deshuesado con arroz, almendras, piñones y pasas—, los pinchos de solomillo y pollo, o el Kipe Naye, una versión libanesa del steak tartar elaborada con especias tradicionales. Los fines de semana suelen incorporar sugerencias fuera de carta y, para cerrar la comida, no falta una selección de repostería libanesa.
Quienes prefieran un ambiente más relajado también pueden disfrutar de la Tetería Falamanki, propiedad del mismo equipo y situada justo enfrente, con terraza, shishas, tés, dulces, copas y cócteles.
Los platos preferidos en el restaurante El Líbano
Entre los platos preferidos de los clientes está el tabule (ensalada de tomate, trigo y perejil); hummus (garbanzos molidos con tahine); pincho libanés de pollo o solomillo; kipe naye (carne con trigo y especies libanesas); jaruf mehshe (cordero al horno con arroz y frutos secos); o los fatayer (empanadillas que pueden ser de carne, espinacas o queso).
El Líbano ha cuidado siempre los postres típicos de su países que además vende con éxito al público. Se pueden degustar el baklewe (hojaldre relleno de pistachos, nueces y miel); mahalaviye (natillas con pistacho y miel); aysh elsraya (galleta molida con nata y pistacho); chayviye (hojaldre relleno de nata) o el yogur con miel.