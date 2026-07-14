Así es la nueva Ruta de Unamuno que puedes recorrer con el móvil en Fuerteventura

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha la Ruta de Unamuno, un itinerario diseñado para recordar el paso del célebre escritor por Fuerteventura durante su confinamiento en 1924. Esta iniciativa cultural y turística se integra dentro de un plan municipal más amplio que busca dinamizar el pequeño comercio de la capital majorera mediante el uso de tecnología móvil y códigos QR.
El proyecto, denominado Rutas Comerciales, fusiona el patrimonio histórico de la ciudad con su tejido empresarial. Además de la ruta dedicada al filósofo de la Generación del 98, los visitantes podrán realizar la Ruta Escultórica, que ofrece un recorrido guiado por las principales obras artísticas expuestas en las calles de la capital portuense.
La Ruta de Unamuno y el arte urbano como motor comercial
Durante la presentación del proyecto, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó que estas rutas “van mucho más allá de una simple señalización urbana”. Según el regidor, la iniciativa representa una nueva fórmula para redescubrir el entorno urbano que combina la divulgación de la historia y el arte con un apoyo directo al comercio de proximidad.
La implantación del itinerario ha sido financiada con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa Canarias Destino Comercial Inteligente que gestiona el Gobierno de Canarias.
Para conectar la cultura con las compras, la concejala de Comercio, Tacoremi Gutiérrez, detalló el funcionamiento digital del proyecto:
- Identificativos físicos: Cada establecimiento adherido contará con un cartel visible en su acceso.
- Integración con códigos QR: Los usuarios podrán escanear los códigos con sus teléfonos móviles para acceder a información del comercio dentro del mapa del recorrido.
- Objetivo de consumo: La meta es que el turista o residente que realiza las rutas culturales entre a los locales, conozca su oferta y consuma en el municipio.
La entrega de estos distintivos ya se ha iniciado a través del área de Comercio del consistorio portuense.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Daniela Plotegher, valoró positivamente la colaboración público-privada surgida de esta iniciativa, señalando que este tipo de proyectos innovadores son clave para revitalizar la actividad comercial en las calles del municipio frente a las grandes plataformas.