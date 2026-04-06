No compres una casa modular en Canarias sin saber esto: alertan sobre “publicidad engañosa”

El Ayuntamiento de La Oliva ha encendido las alarmas ante el reciente aumento de anuncios que promocionan contenedores y casas modulares como viviendas listas para habitar de forma inmediata. La administración municipal advierte de que algunas de estas empresas están difundiendo “publicidad engañosa”, asegurando falsamente que estas estructuras no requieren complejos trámites legales.
Sin licencia no hay vivienda
El mensaje del Consistorio es tajante: la compra de un contenedor o una vivienda prefabricada no otorga automáticamente el derecho a residir en ella. Independientemente de si la construcción es tradicional o modular, todas deben someterse a la misma legalidad:
- Calificación del suelo: No se pueden instalar en cualquier parcela.
- Licencia de obra: Es obligatoria antes de cualquier instalación.
- Cédula de habitabilidad: Debe cumplir los requisitos de primera ocupación.
El riesgo de la publicidad engañosa
Desde la Oficina Técnica se advierte de que estas campañas generan “falsas expectativas” que pueden terminar en un drama económico para el comprador. El incumplimiento de estas normas no solo impide el uso de la estructura como hogar, sino que deriva inevitablemente en expedientes sancionadores y órdenes de demolición o retirada.
“Cualquier instalación residencial está sujeta a la normativa vigente; no existen atajos legales por el hecho de ser construcciones prefabricadas”, recuerdan desde el Ayuntamiento.
Consulta previa obligatoria
Para proteger el patrimonio de los vecinos y evitar situaciones irregulares, el Ayuntamiento de La Oliva recomienda no realizar ninguna inversión sin antes acudir a la Oficina Técnica Municipal. Los técnicos asesorarán sobre la viabilidad urbanística de cada caso particular, garantizando que la inversión sea segura y conforme a la ley.
Con esta medida, el municipio busca frenar la proliferación de infraviviendas y proteger a la ciudadanía de negocios que rozan la ilegalidad en el norte de Fuerteventura.