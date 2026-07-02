Sanidad activa el aviso más alto por radiación UV en Canarias: estos son los 29 municipios con riesgo extremo

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha advertido de riesgo extremo para la salud por radiación ultravioleta en 29 municipios del Archipiélago hasta el próximo 6 de julio. La recomendación para las zonas afectadas es evitar totalmente la exposición al sol a cualquier hora del día.
El aviso afecta a municipios de todas las islas, además de La Graciosa, donde se prevén valores especialmente elevados de radiación UV. En el resto de municipios de Canarias, Sanidad mantiene el nivel de riesgo muy alto, por lo que también se recomienda extremar las precauciones.
En La Palma, el riesgo extremo se localiza en Barlovento, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Paso, Villa de Mazo y Fuencaliente. En El Hierro, afecta a Valverde y El Pinar, mientras que en La Gomera se limita al municipio de Alajeró.
En Tenerife, los municipios incluidos en el aviso de riesgo extremo son Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna. En Gran Canaria, la advertencia alcanza a Artenara, Tejeda, Moya, Teror, Santa Brígida, Valleseco, Vega de San Mateo, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
En Fuerteventura, el riesgo extremo afecta a Antigua y Betancuria. En Lanzarote, los municipios señalados son Teguise y Haría. La Graciosa también se encuentra dentro de las zonas con riesgo extremo por radiación ultravioleta.
Sanidad recuerda que, ante este nivel de riesgo, la principal medida de protección es no exponerse al sol. La radiación ultravioleta puede provocar quemaduras en la piel en poco tiempo y aumentar el riesgo de daños oculares y problemas cutáneos, especialmente en personas vulnerables, menores, mayores y quienes realizan actividades al aire libre.
En los municipios con nivel muy alto, aunque no estén incluidos en el aviso extremo, se recomienda reducir al máximo la exposición solar, buscar sombra, utilizar ropa ligera que cubra la piel, gafas de sol homologadas, gorra o sombrero y protección solar de amplio espectro. También se aconseja reforzar la hidratación y evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día.
El aviso estará vigente, según la información trasladada por Sanidad, hasta el próximo 6 de julio, en pleno inicio del mes y coincidiendo con días de alta presencia de población en playas, zonas de baño, senderos y espacios al aire libre del Archipiélago.