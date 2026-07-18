TEA exhibe hasta el domingo la película ‘Bajo el mismo sol’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde el viernes y hasta mañana domingo (19.00 horas) Bajo el mismo sol, la película con la que Ulises Porra debuta en solitario. El film ahonda en las complejidades del colonialismo, la ambición humana y el choque cultural.
Este relato de supervivencia, traición y sueños rotos en una época de grandes tensiones está protagonizado por David Castillo, Jean-Jean y Valentina Shen Wu. La cinta ha tenido una destacada trayectoria en el circuito internacional, despertando el interés de la crítica en diversos festivales tras el éxito previo del director en certámenes como San Sebastián o Toronto.
La cinta nos presenta a Lázaro, heredero de un audaz comerciante español, quien en 1819 intenta cumplir el sueño de su padre: fundar una fábrica de seda en el corazón de La Española. Lo acompañan Mei, una experta sedera china, y Baptiste, un desertor haitiano. Lo que comienza como una alianza prometedora se ve amenazado por la ambición y la traición. La seda se transforma en símbolo de deseo, poder y pérdida.