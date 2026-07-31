TEA proyecta esta semana ‘Solomamma’, la ópera prima de Janicke Askevold

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) Solomamma, la ópera prima de Janicke Askevold. El film, que presenta una historia sobre el valor de vivir una vida fuera de lo convencional y acerca del anhelo universal de pertenecer, explora cómo se vive la maternidad en solitario: el orgullo, la presión, las fantasías que ayudan a rellenar los huecos vacíos.
Protagonizada por Lisa Loven Kongsli, Herbert Nordrum, Nasrin Khusrawi y Rolf Kristian Larsen, la película se pasa en versión original en noruego con subtítulos. Solomamma -Premio del Jurado Ecuménico en Locarno y Premio de la Crítica en el BCN Film Fest- surgió a raíz de conversaciones reales con mujeres que fueron madres en solitario, la mayoría a través de la reproducción asistida.
Janicke Askevold se graduó en Francia, en el Atelier Theatral de Création, y desde ese momento ha dirigido producciones teatrales en París. Su cortometraje Le Contrat formó parte de la competición del Grimstad Short Film Festival en 2020. Un año más tarde participó en la serie Sammen Alene.