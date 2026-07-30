El Cabildo Tenerife activa nuevas restricciones por la ola de calor: todo lo que queda prohibido

El Cabildo de Tenerife ha activado desde las 08.00 horas de este jueves, 30 de julio, nuevas medidas preventivas ante el riesgo de incendios forestales ante la ola de calor que afecta a Canarias. Las restricciones serán de grado 1 en la vertiente norte y Anaga Norte, mientras que la vertiente sur y Anaga Sur quedan sometidas al grado 2.
Las medidas afectan al uso del fuego, la maquinaria que pueda generar chispas, las pistas forestales y las actividades recreativas. En las zonas con grado 2 también se prohíbe acceder a áreas recreativas y circular con vehículos de motor por pistas forestales con fines de ocio.
El endurecimiento de las restricciones coincide con el episodio de altas temperaturas y aire seco que afecta a Tenerife. El objetivo es reducir cualquier actividad capaz de provocar una ignición o dificultar la actuación de los servicios de emergencia.
Qué zonas de Tenerife están en grado 1 y grado 2
El grado 1 se aplica en la vertiente norte de Tenerife y en Anaga Norte.
La vertiente sur de la Isla y Anaga Sur quedan bajo las medidas de grado 2, que incluyen las prohibiciones del nivel anterior y otras limitaciones adicionales sobre el acceso y las actividades en los montes.
Las restricciones estarán vigentes mientras se mantenga la situación de riesgo que ha motivado su activación, según la información difundida por el área de Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo.
Qué está prohibido en las zonas con grado 1
Las medidas de grado 1 prohíben el uso recreativo del fuego en exteriores. Esto incluye barbacoas, hogueras y cocinas de gas, así como la quema de restos vegetales agrícolas o forestales.
Tampoco se permite fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público.
Queda prohibida, además, la utilización de maquinaria que pueda producir chispas o elementos incandescentes. La limitación afecta, entre otros equipos, a las motodesbrozadoras y las herramientas de soldadura.
Las restricciones también impiden realizar exhibiciones o utilizar cualquier clase de material pirotécnico en las zonas afectadas.
Las prohibiciones adicionales del grado 2
En la vertiente sur y Anaga Sur se aplican todas las medidas anteriores, además de otras restricciones más severas.
El grado 2 prohíbe la circulación recreativa de vehículos de motor por la red de pistas forestales y la actividad cinegética con escopeta en toda la Isla.
También queda cerrado el acceso a las áreas recreativas, las zonas de acampada y los campamentos incluidos en el ámbito de las medidas.
No podrán celebrarse eventos deportivos ni romerías en pistas, senderos forestales o recorridos de campo a través. También quedan suspendidos los aprovechamientos forestales.
Entre las limitaciones difundidas por el Cabildo figura igualmente la prohibición de acceder al Mirador de Chimaque, situado en el entorno de Anaga.
Recomendaciones ante el riesgo de incendio
El Cabildo pide extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda originar un fuego, incluso fuera de las zonas sometidas a restricciones más estrictas.
La Corporación recuerda que, cuando se produce un incendio, los accesos pueden cerrarse para evitar el colapso de las carreteras y permitir la entrada de los equipos de extinción. También recomienda seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad.
Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, la población debe avisar inmediatamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 y facilitar la ubicación con la mayor precisión posible.