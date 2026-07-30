La ola de calor se intensifica en Canarias: hasta 37 grados, calima y noches muy cálidas

La ola de calor en Canarias se intensificará este jueves, 30 de julio, con temperaturas que podrán alcanzar o superar los 37 grados en Gran Canaria y rondar los 34 grados en el sur y este de Tenerife. La previsión incluye calima en altura, noches cálidas y viento con rachas localmente muy fuertes.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo ascenso generalizado de las temperaturas por la llegada de una masa de aire cálido y seco. Los termómetros también podrán situarse entre los 30 y los 32 grados en medianías orientadas al sur y oeste y en zonas interiores de Fuerteventura.
El episodio coincide con la declaración de alerta por temperaturas máximas y por riesgo de incendios forestales del Gobierno de Canarias. Esta última afecta a Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria ante el aumento del calor, la baja humedad y la presencia de viento.
Gran Canaria podrá alcanzar o superar los 37 grados
Las temperaturas más elevadas de este jueves se esperan en Gran Canaria, principalmente en medianías y cumbres orientadas al sur y oeste. En estos puntos, la Aemet señala que se podrán alcanzar o superar los 37 grados.
El Gobierno de Canarias prevé máximas iguales o superiores a 34 grados en zonas interiores y medianías del sur y oeste de la Isla. Los valores podrían aproximarse puntualmente a los 38 grados al inicio del fin de semana.
En Tenerife, los termómetros podrán rondar los 34 grados durante este jueves en las vertientes sur y este. El aviso especial de la Aemet contempla que el viernes y el sábado puedan alcanzarse entre 35 y 36 grados en zonas interiores de Tenerife y La Palma.
Fuerteventura también experimentará un aumento térmico. Las temperaturas podrán superar los 30 o 32 grados este jueves en áreas interiores y del sureste, mientras que el viernes podrían situarse entre los 37 y los 38 grados en determinados puntos, según el escenario recogido por la Aemet.
Calima y noches con temperaturas elevadas
La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer intervalos de nubes altas. En el norte de las Islas montañosas habrá algunas nubes bajas durante las primeras y últimas horas, principalmente por debajo de los 400 o 700 metros.
También se espera calima en las zonas altas de las Islas montañosas, que podrá ser significativa en las cumbres. Lanzarote y Fuerteventura registrarán polvo en suspensión en altura.
Las temperaturas mínimas también subirán. La Aemet advierte de noches especialmente cálidas en Gran Canaria, un factor que reduce el descanso térmico y eleva el riesgo para personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas.
El viento soplará moderado del nordeste y podrá ser ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las Islas montañosas, en el interior sur de Lanzarote y en el sur de Jandía. En estas zonas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la tarde.
Riesgo de incendios
El calor estará acompañado por una reducción de la humedad y por la entrada de aire seco. Estas condiciones elevan el riesgo de incendios forestales y pueden dificultar las labores de extinción.
El Gobierno de Canarias mantiene la alerta en las islas occidentales y Gran Canaria. La decisión afecta a las zonas forestales de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.
La Aemet advierte además de que el peligro de incendio puede alcanzar valores extremos debido a la combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y viento de componente sur, localmente racheado.
Cuánto durará la ola de calor en Canarias
El aviso especial comenzó el miércoles 29 de julio y presenta una probabilidad alta, del 70%. La Aemet prevé que permanezca vigente, al menos, hasta el domingo 2 de agosto.
El viernes y el sábado se mantendrán temperaturas elevadas, con valores de entre 37 y 38 grados en Gran Canaria y puntos interiores de Fuerteventura. En Tenerife y La Palma podrán alcanzarse entre 35 y 36 grados.
Para el domingo, la previsión contempla entre 37 y 39 grados en Gran Canaria y zonas interiores de Fuerteventura, y entre 35 y 37 grados en Tenerife y La Palma.
El acercamiento de una vaguada podría provocar el lunes 3 de agosto un cambio generalizado de la masa de aire y poner fin al episodio. Esta evolución todavía está sujeta a la incertidumbre propia de las predicciones a varios días.