Empieza la ola de calor en Canarias: avisos de la Aemet, prealerta y zonas donde hará más calor

La ola de calor en Canarias comienza este miércoles con un aumento progresivo de las temperaturas, calima en altura y una situación especialmente delicada en las medianías. El episodio durará, al menos, hasta el domingo y tendrá otro factor de riesgo añadido: unas condiciones cada vez más favorables para los incendios forestales.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este miércoles un aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, mientras que el Gobierno de Canarias activa desde las 11.00 horas la prealerta en todo el Archipiélago. El escenario empeorará en los próximos días: el aviso de la Aemet en Gran Canaria subirá a naranja el jueves y el viernes.
Aemet considera que este episodio reúne las condiciones de una ola de calor y fija una probabilidad alta, del 70%, de que se mantenga al menos hasta el domingo 2 de agosto. La Agencia no descarta que las temperaturas anormalmente elevadas continúen durante parte de la próxima semana.
El calor no alcanzará todavía este miércoles los valores previstos para las próximas jornadas. La predicción específica para Canarias señala que se alcanzarán o superarán localmente los 34 ºC en la cuenca de Tejeda y en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria.
Sin embargo, el aviso especial de Aemet contempla máximas todavía superiores en algunos puntos y prevé que puedan superarse los 36 ºC en valles de Gran Canaria durante esta primera jornada del episodio.
Gran Canaria concentra el primer aviso por calor
El aviso amarillo de Aemet afecta este miércoles a Gran Canaria, donde la Agencia establece un umbral de 35 ºC y señala especialmente la cuenca de Tejeda y las medianías del sur y oeste.
Será solo el comienzo. Para el jueves, Aemet prevé nuevos ascensos generalizados en Canarias y temperaturas de 36 a 38 ºC en las medianías y cumbres del sur de Gran Canaria. También podrían superarse los 35 ºC en el interior de Fuerteventura y en puntos del sur de Tenerife.
El viernes seguirá aumentando el calor. La previsión contempla 37-38 ºC en Gran Canaria y zonas interiores de Fuerteventura, mientras que en las medianías de la vertiente sur grancanaria no se descarta alcanzar o incluso superar los 39-40 ºC.
Para el fin de semana, aunque aumenta la incertidumbre de la predicción, Aemet mantiene temperaturas superiores a los 37-38 ºC en Gran Canaria y el interior de Fuerteventura.
Prealerta por calor en todas las Islas
Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por temperaturas máximas en toda la comunidad autónoma desde las 11.00 horas de este miércoles 29 de julio. La decisión se adopta dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La previsión para este miércoles deja cielos poco nubosos o despejados en general. Habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas en zonas del norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura y por debajo de unos 600-900 metros en el norte del resto de Islas.
Además, habrá calima en altura, principalmente en zonas de cumbre a partir del mediodía.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso en zonas bajas, pero el aumento será más acusado en medianías y cumbres, especialmente en las vertientes sur y oeste.
En cuanto al viento, predominará el nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las Islas montañosas. En el interior sur de Lanzarote y el sur de Jandía no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día, según la predicción aportada por Aemet.
El otro desafío: el riesgo de incendios forestales
El problema no será únicamente el termómetro. Aemet advierte de que el peligro de incendios seguirá aumentando hasta alcanzar valores extremos como consecuencia de la combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y viento de componente sur, que puede soplar localmente con rachas.
Estas condiciones pueden además dificultar las labores de extinción en caso de que se produzca un incendio. La persistencia del calor durante varios días y el progresivo descenso de la capa húmeda aumentarán la vigilancia sobre las zonas forestales del Archipiélago.
Aemet señala precisamente que en Canarias se producirá un progresivo descenso de esa capa húmeda. Por encima quedará un ambiente cálido, seco y con calima, especialmente relevante en medianías y zonas altas.
La situación meteorológica irá, por tanto, de menos a más. Este miércoles supone el inicio del episodio, pero jueves y viernes serán jornadas especialmente adversas, con Gran Canaria como Isla más expuesta inicialmente a las temperaturas extremas.