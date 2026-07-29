La ola de calor en Canarias gana enteros desde hoy y llegará a los 40 grados el viernes

Las sombras, los abanicos y los aires acondicionados volverán a ser espacios y elementos muy cotizados en las próximas fechas debido a la llegada de una ola de calor que afectará a todo el país y de la que esta vez no se librará Canarias, a diferencia de lo que ocurrió con la última que asfixió la Península Ibérica.
Este episodio de altas temperaturas a causa de la entrada de una masa de aire cálido y seco procedente del continente africano, comenzará hoy y afectará en mayor medida a Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, aunque las islas occidentales también sufrirán un ambiente sofocante que durará hasta el fin de semana, como mínimo.
Los modelos apuntan una inversión térmica (cuando el aire más frío queda atrapado bajo el más cálido e impide la normal circulación del aire) entre los 500 y 600 metros de altitud, sin descartar incluso un descenso mayor, lo que favorecerá un ambiente cálido y seco en las medianías y cumbres. También se prevé la entrada de calima ligera que afectará, sobre todo, a las islas de la provincia oriental.
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró ayer la prealerta por calor a partir de las 11 de esta mañana después de que la Agencia Estatal de Meteorología avisara de un importante ascenso térmico en las medianías de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En esta última isla se prevé que se superen los 36 grados en valles. De hecho, los únicos avisos activados a última hora de ayer por la Aemet afectan a Gran Canaria. Hoy será de color amarillo (riesgo) y mañana, naranja (riesgo alto).
Y es que este jueves volverán a repetirse los ascensos generalizados y se superarán los 38 grados en las medianías y cumbres del sur grancanario y los 35 en puntos del sur de Tenerife y del interior de Fuerteventura. El viernes será el peor día de este episodio, ya que el calor dará una nueva vuelta de tuerca con temperaturas que podrían rebasar los 40 grados a la sombra en Gran Canaria.
La temperatura máxima del Archipiélago la marcó ayer, como suele ser habitual, Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, donde la estación de la Aemet registró 32 grados. También destacaron los 30 grados de la capital tinerfeña y los 29,8 de Dama, en la localidad gomera de Vallehermoso.
Tanto Sanidad como Protección Civil recomiendan, ante esta ola de calor, extremar las precauciones, sobre todo con los mayores que vivan solos, las personas enfermas y los niños y niñas de corta edad.
Además, se aconseja limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos, usar ropa de colores claros que cubra la mayor superficie de piel posible y la cabeza, y evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.
RIESGO FORESTAL
El viento de componente sur, la baja humedad ambiental y la reseca vegetación (este verano más abundante tras un invierno lluvioso) colocan a las Islas en una situación de alto riesgo de incendio forestal. Los cabildos anunciarán hoy medidas preventivas ante esta nueva ola de calor para intentar minimizar el peligro de incendio por la acción humana. No hay que olvidar que el complicado escenario forestal en la Península dificultaría el envío de medios aéreos de refuerzo ante un siniestro forestal de cierta magnitud en el Archipiélago.