Los británicos nombran a Tenerife Sur y Lanzarote como los peores aeropuertos de Europa para pasar el control

El aeropuerto de Tenerife Sur encabeza el ranking de aeropuertos europeos donde los pasajeros pueden encontrarse este verano con importantes colas y retrasos en los controles fronterizos. El diario británico Daily Mail ha puesto el foco en los problemas que están sufriendo algunos de los principales destinos vacacionales de Europa, mientras Ryanair sitúa al aeropuerto tinerfeño entre los mayores puntos conflictivos recurrentes por la aplicación del nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES).
Cobra especial relevancia en plena temporada alta para Canarias, uno de los destinos internacionales preferidos por los viajeros procedentes de Reino Unido. Ryanair incluye expresamente a Tenerife Sur junto a Lanzarote, seguido de los aeropuertos de Lisboa, Madrid, Alicante, Málaga, Milán-Bérgamo, Milán-Malpensa, Verona, París-Beauvais, Berlín, Colonia, Frankfurt-Hahn, Cracovia y Budapest.
La compañía habla de aeropuertos donde se están registrando de forma recurrente tiempos de procesamiento lentos y colas excesivas en el control de pasaportes, tanto para pasajeros que llegan como para quienes abandonan el espacio Schengen.
El nuevo control que está provocando retrasos
Detrás de buena parte de los problemas se encuentra el nuevo Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea, conocido como EES. El mecanismo comenzó a implantarse progresivamente en octubre de 2025 y pasó a estar plenamente operativo el 10 de abril de 2026.
El sistema sustituye el tradicional sellado manual del pasaporte por un registro digital para ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea que realizan estancias de corta duración. Entre otros datos, registra la entrada y salida del viajero, su imagen facial, las huellas dactilares y la información incluida en el documento de viaje.
Aunque su objetivo es agilizar y reforzar los controles fronterizos, su estreno ha venido acompañado de problemas en distintos aeropuertos europeos, especialmente en momentos de elevada afluencia.
Ryanair ya había denunciado a finales de abril esperas de entre una y dos horas en varios aeropuertos españoles, entre ellos Tenerife Sur, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, Málaga y Alicante. La aerolínea atribuía entonces las incidencias a la falta de personal y a problemas con el funcionamiento del sistema.
Tenerife Sur, señalado en plena temporada alta
La situación preocupa especialmente durante las vacaciones de verano, cuando millones de pasajeros se desplazan por Europa y aumenta la presión sobre los aeropuertos de los principales destinos turísticos.
En las últimas semanas, distintos medios británicos han recogido testimonios e imágenes de largas esperas en controles fronterizos europeos. Ryanair sostiene que la falta de suficientes puestos de control, personal e infraestructura plenamente operativa está provocando retrasos evitables en determinados aeropuertos.
Tenerife Sur se mantiene además en diferentes recopilaciones recientes sobre aeropuertos donde los viajeros han comunicado problemas con el EES. La organización británica de consumidores Which? lo ha incluido en el puesto número 1 de los 11 aeropuertos que aparecen con mayor frecuencia en los testimonios sobre largas colas en los controles de salida.
La aerolínea irlandesa recomienda por ello a sus clientes que prevean más tiempo para realizar los trámites aeroportuarios y estén preparados para posibles esperas adicionales durante los controles de pasaportes.
La advertencia afecta especialmente a los turistas británicos, uno de los principales mercados internacionales para Tenerife, que desde abril deben completar los nuevos procedimientos biométricos al cruzar las fronteras exteriores del espacio Schengen.