Ryanair avisa de colas “significativas” este verano en 16 aeropuertos, incluidos dos de Canarias

La aerolínea Ryanair ha lanzado una advertencia urgente a los viajeros ante la previsión de “significativas” colas en 16 grandes aeropuertos europeos durante este verano, afectando de forma directa a Canarias.
Las terminales de Tenerife Sur y Lanzarote se encuentran entre los puntos críticos señalados por la compañía debido a los problemas que genera el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (sistema EES) de la Unión Europea.
La compañía aérea ha explicado que las incidencias se concentran en los controles de pasajeros procedentes de fuera del espacio Schengen, afectando de lleno al turismo británico, el principal mercado emisor del Archipiélago. Según los expertos del sector, las complicaciones en los quioscos digitales y los controles biométricos obligatorios ya han provocado esperas puntuales de hasta seis horas en varias terminales europeas.
La normativa del sistema EES exige a los ciudadanos británicos y extracomunitarios el registro de sus huellas dactilares y un escaneo facial completo. Al tratarse de un procedimiento obligatorio para cada viajero que pisa suelo europeo por primera vez desde la entrada en vigor de la norma, los tiempos de espera se han multiplicado.
Los aeropuertos de Canarias afectados por las colas
El director de operaciones de Ryanair, Neal McMahon, ha criticado abiertamente la gestión fronteriza de la Unión Europea al asegurar que el sistema EES no funciona de manera correcta meses después de su puesta en marcha. “Las familias que se van de vacaciones de verano deberían pensar en las maletas, el protector solar y la sangría, no en pasar horas de pie en las colas de pasaportes”, ha señalado el directivo, quien añade que los viajeros “no deberían ser el campo de pruebas de una infraestructura fronteriza inacabada”.
Aerolíneas como Ryanair y Jet2 han solicitado formalmente que se suspenda la aplicación estricta de este control biométrico hasta que finalice la temporada alta. Junto a Tenerife Sur y Lanzarote, la compañía ha incluido en su lista negra de riesgo de colapso a otros cuatro aeródromos españoles: Palma de Mallorca, Alicante, Málaga y Madrid. El resto de las terminales afectadas en el continente son Milán Bérgamo, Milán Malpensa, Verona (Italia), París Beauvais (Francia), Lisboa (Portugal), Cracovia (Polonia), Budapest (Hungría) y las ciudades alemanas de Berlín, Colonia y Frankfurt Hahn.
Qué es el sistema EES y por qué provoca retrasos
El sistema EES comenzó a aplicarse de forma preliminar en octubre del año pasado y reforzó su despliegue el pasado 10 de abril. Ante los fallos técnicos que registran las terminales informáticas, McMahon ha respaldado la propuesta de varios Estados miembros de la Unión Europea para prorrogar la flexibilidad en las inspecciones aduaneras hasta principios de 2027. Esta medida daría margen a las autoridades portuarias para reparar los dispositivos averiados y contratar más personal.
Por otro lado, la Unión Europea ha confirmado el aplazamiento del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, conocido como ETIAS, hasta el año 2027. Esta autorización previa obligará a los británicos a abonar una tasa para estancias cortas. El retraso, adelantado por el diario Financial Times, se debe a los fallos técnicos encadenados del propio sistema EES. El comisario de Asuntos de Interior de la Unión Europea, Magnus Brunner, ha admitido que factores como la falta de personal y las carencias en las infraestructuras de los países miembros impiden cumplir con el calendario previsto inicialmente.