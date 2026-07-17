Un neumático de Ryanair siembra el caos en el aeropuerto de Lanzarote

Un neumático de un avión de la compañía Ryanair se soltó el pasado sábado en la zona de operaciones del aeropuerto César Manrique-Lanzarote, rodando a gran velocidad por la pista y obligando a los vehículos de asistencia en tierra a iniciar una persecución para interceptarlo.
El incidente, difundido a través de unas imágenes del diario británico The Sun, se produjo en una zona altamente concurrida por aviones, operarios y guaguas de pasajeros.
Las imágenes, captadas por una cámara web instalada en el aeródromo de la Isla, muestran cómo la rueda cruza la plataforma a escasos metros de varios aviones que se encontraban en proceso de recarga de baterías, un tractor de equipajes y una guagua lanzadera.
Dos vehículos de seguridad aeroportuaria tuvieron que maniobrar de forma brusca para cerrarle el paso e interceptar el neumático una vez que este comenzó a perder el impulso inicial.
Una persecución en plena pista de aterrizaje
Hasta el momento se desconocen las causas técnicas o humanas que provocaron que la pieza del tren de aterrizaje de la aerolínea irlandesa se desprendiera. El vídeo muestra el momento de tensión en el que el personal de tierra del aeropuerto César Manrique-Lanzarote se apresura a controlar la situación antes de que el objeto impactara contra las infraestructuras o los trabajadores.
La pieza suelta representaba un riesgo crítico para la seguridad operacional del aeródromo canario. El diario The Sun destaca que el incidente podría haber derivado en un accidente de gravedad si la rueda, debido a su peso y velocidad, hubiera chocado contra alguno de los aviones comerciales estacionados, los vehículos de handling en movimiento o el propio personal que operaba en la pista en ese instante.
El aeropuerto César Manrique-Lanzarote es la principal infraestructura de transporte y conectividad de la isla más oriental del Archipiélago, un punto clave para el turismo internacional que conecta de forma directa con los principales mercados emisores del Reino Unido y el resto de Europa.
@thesun This is the moment a Ryanair plane tyre rolls across the operating area of an airport in the Canary Islands less than 24 hours after a man was sucked out of a window. Shocking footage of the tyre whizzing past reloading planes and a bus was captured at César Manrique-Lanzarote Airport on Saturday. Click above to read the full story. #news #spain #holiday #plane #travel ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) – Hiraoka Kotaro