Pánico en un vuelo de Ryanair: un pasajero es succionado por una ventanilla rota

Momentos de auténtico terror se vivieron este viernes a bordo de un vuelo de Ryanair cuando un pasajero de 61 años fue succionado parcialmente hacia el exterior de la cabina. El grave incidente técnico se produjo poco después del despegue, cuando una de las ventanas del Boeing 737 estalló en pleno vuelo, forzando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tesalónica (Grecia).
La aeronave había despegado de la terminal helena con destino al aeropuerto alemán de Memmingen. Según avanzaron los medios de comunicación griegos y confirmaron posteriormente dos fuentes directas a la agencia internacional Reuters, una pieza metálica procedente del propio motor del avión se desprendió en el aire e impactó violentamente contra la ventanilla, desencadenando una despresurización instantánea de la cabina que arrastró al hombre hacia el vacío.
El pasajero llegó a tener la cabeza fuera del avión
El afectado, un ciudadano de nacionalidad serbia, salvó la vida gracias a la rápida intervención de los pasajeros y la tripulación, aunque llegó a mantener la cabeza y los hombros fuera de la estructura del avión durante los minutos críticos del suceso. Actualmente se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Grecia, donde los facultativos médicos le tratan de quemaduras severas por fricción provocadas por el viento a gran altitud y le realizan pruebas radiológicas para descartar fracturas óseas.
Párrafo nuez: Este alarmante fallo de seguridad aérea vuelve a situar a la aerolínea de bajo coste irlandesa en el centro de las críticas por el mantenimiento de sus aeronaves. Además, el suceso agrava la crisis de confianza que arrastra el fabricante estadounidense Boeing, cuyos modelos 737 acumulan inspecciones internacionales e investigaciones técnicas tras encadenar múltiples fallos estructurales y desprendimientos de piezas en vuelo durante los últimos meses.
Ryanair oculta los detalles del accidente en su comunicado
La reacción oficial de la compañía aérea ha despertado indignación entre los usuarios. En un comunicado emitido horas después del aterrizaje forzoso, Ryanair eludió cualquier mención a la rotura de la ventanilla, el fallo del motor o la despresurización de la sala de pasajeros, limitándose a reseñar de forma escueta que “un pasajero ha tenido que recibir asistencia médica”.
“La aeronave aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal”, zanjó la operadora de bajo coste en su nota informativa. Por su parte, las autoridades de aviación civil de Grecia ya han tomado el control de la aeronave dañada para iniciar una investigación pericial exhaustiva que aclare los motivos por los que el motor se desintegró parcialmente en el aire.